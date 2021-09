Anuário do Ceará 2021-2022: O mais completo raio-x do Estado será lançado nesta segunda-feira

As 680 páginas da obra, dividida em 13 capítulos, reúne informações de todo o panorâma os mais diversos setores cearenses, da economia à política, da cultura à educação, com linguagem acessível

O mais antigo e complexo raio-x do Estado ganhará mais uma nova edição nesta segunda-feira, 27. O Anuário do Ceará será lançado para o biênio 2021 e 2022, trazendo análises do cenário pós-pandemia, homenagens aos “filhos da terra” de alguns municípios, apresentação dos dados consolidados dos setores produtivos e muito mais.

Ao longo de suas 680 páginas, divididas em 13 capítulos, a publicação reúne um panorama dos mais diversos setores cearenses, da economia à política, da cultura à educação. É uma obra voltada para atender a todos os públicos: de estudantes e professores a investidores e gestores públicos.

“O Anuário faz uma leitura econômica do Ceará, vislumbrando o cenário pós-pandemia também”, aponta o editor-geral do Anuário, Jocélio Leal. Ele destaca o conteúdo com teor mais analítico trazido no Anuário, que se fortaleceu desde a edição passada.

Esta é uma publicação que se renova a cada ano, mantendo uma mesma matriz de dados, os quais são atualizados a cada edição. O livro traz ainda o caráter informativo sobre os indicadores e estatísticas dos municípios individualmente, com destaque para a capital Fortaleza, bem como comparativos do Ceará com outros estados e com o País.

“O Anuário do Ceará é também um guia de investimentos, na medida em que reúne uma série de informações atualizadas sobre diferentes dimensões da economia”, informa Jocélio, que destaca o conteúdo analítico assinado por pesquisadores da BFA Consultoria.

Outro ponto citado é a edição online do Anuário, que conta com a atualização das informações, sempre que há alguma nova estatística, e uso de Big Data para facilitar o cruzamento de informações pelos usuários da plataforma.



Equipe de produção do Anuário do Ceará

Junto com o editor-geral Jocélio Leal, a equipe de produção do Anuário do Ceará conta com a editora-executiva Joelma Leal; os repórteres Alex Ferreira, Bruna Forte, Camila Gadelha, Cristina Brito e Rebeca Soares; e as estagiárias Alice Araújo e Mariana Lopes. Todo o material foi revisado pelo jornalista Soriel Leiros e checado pela jornalista Daniela Nogueira.

Curiosidade

A primeira edição do Anuário do Ceará foi publicada em 1872, sendo assim a mais antiga publicação em circulação no Estado. A segunda mais antiga é O POVO, fundado em 1928.

Homenagem ao Mauc

O projeto gráfico do Anuário é assinado por Andrea Araújo. Paleta de cores, tipografia, tabelas, gráficos e mapas são inspirados no acervo do Mauc. A equipe é também composta pelo editor-adjunto, Rafael Cavalcante (coordenador de design), e por Mariana Araujo; Mikael Baima, Miqueias Mesquita, Luciana Pimenta, Jéssica Bezerra, Welton Travassos e Robson Pires.

Cerimônia de lançamento virtual

A cerimônia de lançamento ocorrerá de maneira virtual, contando com a participarão do governador Camilo Santana; do prefeito de Fortaleza José Sarto Nogueira; do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; da presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargadora Nailde Pinheiro; e do presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.



