Prefeitura e Governo devem lançar "pacotão" de benefícios ainda nesta semana

Durante solenidade de lançamento da nova edição do Anuário do Ceará nesta segunda-feira, 27, o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que deve lançar ainda nesta semana um “pacotão” de benefícios para os fortalezenses em parceria com o Governo do Estado. Após o fim da segunda onda da pandemia de Covid-19, o grande desafio é reconstruir a cidade, de acordo com o gestor.

“Meu compromisso de campanha é a proteção à saúde e vacinar todos em primeiro lugar, em segundo o retorno das atividades escolares, e terceiro é a retomada da economia, aí que o governador entra. São recursos consideráveis que a gente deve anunciar”, afirmou.

Sarto adiantou que deve lançar em breve um programa de geração de emprego e renda para mulheres, o “Nossas Guerreiras”. Segundo ele, já foi “pactuado” com o Governo Estadual o investimento de R$ 50 milhões para este programa. Além disso, ele afirma que haverá um pacote para a área da saúde, que deve ser anunciado junto ao governador Camilo Santana.

