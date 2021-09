EUA: Intoxicações mais que dobram por ivermectina, remédio ineficaz contra Covid-19

Os Estados Unidos registram aumento de casos de intoxicação por ivermectina. No último ano, mais do que dobraram as notificações do tipo, o que tem chamado a atenção das autoridades de saúde americanas. O medicamento é comprovadamente ineficaz no tratamento contra a Covid-19.

Conforme informações do site Financial Times, a US Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora sanitária dos Estados Unidos, recebeu 49 notificações de intoxicação ou reações adversas graves relacionadas ao consumo em pessoas infectadas com o novo coronavírus. Durante todo o ano de 2020, foram 23 casos.

Quando observados os números gerais, de pacientes com Covid-19 ou não, a estatística também apresenta aumento. Neste ano, já foram 110 notificações, frente às 99 do ano passado.

O remédio é defendido por grupos políticos como parte de um tratamento contra a doença causada pelo novo coronavírus. Mas a própria FDA e outros institutos dentro e fora dos Estados Unidos já comprovaram sua ineficácia.



