Covid-19: Juazeiro do Norte realiza mutirão de vacinação da 2ª dose nesta sexta, 24

O município de Juazeiro do Norte, localizado na Região do Cariri, realiza nesta sexta-feira, 24, mutirão de vacinação da segunda dose (D2) contra a Covid-19, no Ginásio Poliesportivo. O mutirão irá disponibilizar doses das vacinas AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac para pessoas que perderam o agendamento da D2. Dois pontos de aplicação no município irão receber a população, a quadra do Municipal e o Ginásio Poliesportivo.

Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri, a titular da Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte, Francimones Albuquerque, explica que o município teve uma dificuldade em relação à aplicação da segunda dose na população. O mutirão será destinado à vacinação de quem não conseguiu ir no dia ou que perdeu o agendamento.

O mutirão atenderá as pessoas que receberam a primeira dose (D1) das vacinas AstraZeneca e Pfizer entre os dias 1º ao dia 30 de junho. E a aplicação da D2 da CoronaVac será destinada às pessoas que foram imunizadas com a D1 do imunizante do Butantan durante o mês de agosto.

Confira a distribuição do mutirão:

Ginásio Poliesportivo

Público:

População geral que tomou a 1ª dose da vacina Astrazeneca entre os dias 1º e 12 de junho e ainda não tomou a 2ª dose;

Horário: Das 8 às 13 horas

Público:



População geral que tomou a 1ª dose da vacina Astrazeneca entre os dias 13 e 19 de junho e ainda não tomou a 2ª dose;

Horário: Das 13 às 18 horas

Público:

População geral que tomou a 1ª dose da vacina Astrazeneca entre os dias 20 e 24 de junho e ainda não tomou a 2ª dose;



Horário: Das 18 às 21 horas

Quadra do Municipal

Público:

População geral que tomou a 1ª dose da vacina Pfizer entre os dias 1º e 30 de junho e ainda não tomou a 2ª dose;

Horário: Das 8 às 13 horas

Público:

População geral que tomou a 1ª dose da vacina CoronaVac entre os dias 1º e 31 de agosto e ainda não tomou a 2ª dose;

Horário: Das 13 às 19 horas

Conforme a Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte, a população deve lembrar de levar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, cartão de vacinação e comprovante de residência. Também não precisará de agendamento no Saúde Digital. Basta cada pessoa se dirigir ao local e horário marcado, de acordo com cada perfil.

A titular da pasta destaca que o mutirão é específico para as pessoas que perderam a segunda dose nos dias agendados e, conforme o calendário de vacinação do município, são o público de 45 a 59 anos. Francimones ressalta que caso apareçam pessoas fora dessa faixa etária, elas também poderão receber a D2, mas será necessário apresentação do comprovante de vacinação nas datas mencionadas no mutirão.

Outra preocupação da vacinação em Juazeiro do Norte é sobre a paralisação da D2, pois os outros dois municípios que fazem parte da Região do Cariri suspenderam a vacinação da segunda dose da AstraZeneca devido à falta do imunizante. A secretária destacou que quem tomou a D1 da vacina até o dia 30 de junho está com a D2 garantida. “No momento, nós não estamos tendo falta da vacina AstraZeneca para esse público”, disse.

Juazeiro do Norte avança na imunização de adolescentes de 14 anos, disse a secretária da Saúde. A expectativa é que mais doses cheguem para a cidade iniciar a vacinação do público de 13 anos.

