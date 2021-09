Secretários questionam número de adolescentes que receberam vacinas não recomendadas no País

Entidades representativas de secretários da saúde estaduais e municipais lamentaram a recente decisão do Ministério da Saúde (MS) de interromper a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Os órgãos afirmam que não foram consultados previamente sobre o tema e enfatizam que as decisões não têm “respaldo técnico ou científico”.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) questionaram ainda a confiabilidade dos dados apresentados pelo MS sobre os adolescentes que foram vacinados com imunizantes ainda não aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária: cerca de 25 mil, de acordo com o órgão federal.

“Quando o próprio Ministro da Saúde aponta que ocorreram pouco mais de 25 mil aplicações de vacinas diferentes daquelas recomendadas para os adolescentes, temos que primeiramente considerar se o dado é real, uma vez que erros de registro vêm sendo identificados, tanto por eventual esgotamento dos servidores, como por dificuldades relacionadas aos sistemas de informação”, argumentam, lembrando que o quantitativo equivale a 0,75% do total de vacinas aplicadas.

As entidades reafirmam sua confiança na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e em outras agências sanitárias regulatórias do mundo, que afirmam a segurança e eficiência da vacina da Pfizer para crianças com 12 anos de idade ou mais. “Também confiamos na Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda a aplicação desse imunizante após o término da vacinação dos públicos de risco prioritários”, reitera a nota.

A posição das secretarias é que a vacinação deste público continue, conforme os atuais conhecimentos científicos. O Ceará, após reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-CE), decidiu permanecer com a imunização dos adolescentes. A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) defendeu a importância da imunização desse grupo para impedir a circulação do novo coronavírus.



