Positividade de RT-PCR cai para 2,5% em Fortaleza, aponta boletim

O número de casos e mortes decorrentes da Covid-19 segue em patamar baixo em Fortaleza, de acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta sexta-feira, 17. A média móvel de contaminações é de 11 casos, 82% inferior ao registrado há duas semanas, enquanto a de óbitos registrou menos de um episódio por dia.

Outro indicador que segue caindo é a taxa de positividade de amostras de exames RT-PCR, considerados o mais eficaz para detecção da doença. Entre os dias 10 e 16 de setembro, a porcentagem de testes positivos em relação ao total realizado foi de 2,5%. Há duas semanas, entre os dias 27 de agosto e 2 de setembro, a mesma estatística era de 3,4%.

Até esta quinta-feira, 16, a pasta identificou que não houve mortes em metade dos dias de setembro, embora o órgão enfatize que a magnitude da redução pode se relacionar ao retardo na confirmação dos casos mais recentes. Conforme o documento, os últimos indicadores reforçam a ideia do desenho de um novo platô, quando a curva de casos e mortes se estabiliza.

No território da Cidade, o “evento-morte” aglomerou-se nos bairros periféricos, embora exista uma concentração importante nos bairros de alto IDH, reforçada pelo alto número de mortes da segunda onda nesta região. “Chama atenção ainda, a ausência de clusters (concentrações) de alta intensidade em toda área leste/sudeste da cidade (Regional VI), considerando que o mapa se baseia em dados correspondentes a todo período da epidemia”, diz a SMS.

Apesar do cenário de redução “gradual e significativa dos casso novos”, a SMS ressalta que ainda há transmissão comunitária limitada da doença e alerta para a introdução da variante Delta. “Por essa a razão, a incidência deve ser rigorosamente monitorada”, enfatiza. Em relação ao número de mortes, a pasta pondera que a redução é potencializada pela vacinação de um grande contingente populacional.

Total de 9.657 fortalezenses morreram e 256.508 foram infectados em decorrência da Covid-19, de acordo com dados consolidados às 11h34min desta sexta-feira, 17, no IntegraSUS, plataforma da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). Em relação à vacinação, são 1.065.598 habitantes da Capital que completaram o esquema vacinal, com as duas doses ou dose única. O número é equivalente à 43,4% da população, segundo projeção do IBGE para 2021.



Confira números divulgados no boletim

- Média móvel de casos

Últimos sete dias: 11

Há duas semanas: 62,1

- Média móvel de mortes

Últimos sete dias: 0,7

Há duas semanas: 0,1

- Número de mortes por mês (2021)

Janeiro: 237



Fevereiro: 526



Março: 1.584



Abril: 1.467



Maio: 794



Junho: 300



Julho: 119



Agosto: 38

Setembro: 10 (até 16/09)

- Taxa de mortalidade* por regional (desde o início da pandemia)

Regional I: 354,4

Regional II: 418,9

Regional III: 359,2

Regional IV: 424,9

Regional V: 353,6

Regional VI: 289,6

*Taxa de Mortalidade acumulada por bairro = Número total de mortes do bairro/População do bairro x 100.000 habitantes

