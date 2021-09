Morte de adolescente não foi causada por vacina, diz Secretaria da Saúde de São Paulo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que a morte de adolescente que estava sendo investigada não teve relação com a vacinação contra à Covid-19. A jovem paulista de 16 anos morreu oito dias após receber a primeira dose do imunizante da Pfizer.

O caso também está sendo investigado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Conforme o G1 São Paulo, a secretaria informou que a morte foi causada por uma doença denominada "Púrpura Trombótica Trombocitopênica" (PPT), segundo investigação do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo.

A PTT é uma doença autoimune, rara e grave. Em resposta ao portal, a secretaria detalhou que a doença normalmente não tem uma causa conhecida. Além disso, pasta afirma por meio de nota que "não há nenhum relato técnico até o momento que aponte este quadro como evento adverso pós-vacinação após primeira dose de uma vacina contra Covid-19 de RNA mensageiro, como é o caso da Pfizer”.

A análise foi feita por 70 profissionais. A coordenadora da investigação, a infectologista Eder Gatti, diz que notificações de eventos adversos precisam ser "cuidadosamente avaliados", pois "na maioria das vezes, são coincidentes, sem relação causal com a vacinação".

Vacinação de adolescentes

Nesta quinta-feira, 16, o Ministério da Saúde recomendou a suspensão da aplicação da vacina em adolescentes sem comorbidades. Contudo, a Anvisa manteve a posição da recomendar a vacina ao grupo. Em nota, a agência frisou que não havia nenhuma relação entre a morte e o imunizante até então.

"Os dados recebidos ainda são preliminares e necessitam de aprofundamento para confirmar ou descartar a relação causal com a vacina. A Agência já iniciou a avaliação e a comunicação com outras autoridades públicas e adotará todas as ações necessárias para a rápida conclusão da investigação. Entretanto, com os dados disponíveis até o momento, não existem evidências que subsidiem ou demandem alterações nas condições aprovadas para a vacina", divulgou a Anvisa nessa quinta, 16.

Alguns estados e capitais aderiram à recomendação, mas o Ceará manteve aplicação em adolescentes sem comorbidades, contrariando a pasta nacional. Secretaria da Saúde (Sesa) defende que imunização desse grupo é essencial para diminuir a circulação do coronavírus.

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) e os conselhos Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) se posicionaram pela continuidade da vacinação contra a Covid-19 de adolescentes sem comorbidades.

