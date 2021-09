Adolescentes são vacinados por engano com doses da CoronaVac em Palmácia, no Interior do Ceará

Erro atingiu pelo menos 66 pessoas com 17 anos; Secretaria de Saúde do Município diz que problema foi causado por "desvio de informações"

Ao menos 66 adolescentes de 17 anos foram vacinados por engano com doses da CoronaVac, no município de Palmácia, na Região Norte do Ceará, localizado a cerca de 70 km de Fortaleza. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através de nota divulgada nas redes sociais. Segundo a pasta, o erro foi causado devido a um “desvio de informações” acerca do lote utilizado pelos vacinadores.



Ainda no comunicado, a Secretaria pede desculpas pela falha e informa que os adolescentes serão monitorados em domicílio por uma equipe de profissionais de saúde do município. A pasta recomenda que os vacinados procurem uma unidade de saúde da cidade, em caso de reações adversas ao imunizante. “Disponibilizaremos acompanhamento domiciliar aos 66 jovens que receberam a vacina CoronaVac. Desde já, pedimos desculpas pelo ocorrido e [recomendamos], ao menor sinal de reações adversas, procurar as Unidades primárias de Saúde ou a Unidade Mista de Saúde Virgínia Rodrigues Simplício”, diz a nota.



A Secretaria não esclarece, no entanto, como o problema teria sido originado e quais providências administrativas serão tomadas em relação aos servidores responsáveis pela falha. O POVO tentou contato com a gestão municipal, via chamada telefônica, na noite desta sexta-feira, 3, às 19h41min e às 19h47min, mas ainda não obteve retorno.

De acordo com a SMS, os adolescentes que receberam doses da CoronaVac serão imunizados com o antígeno da Pfizer num intervalo de 90 dias, conforme prevê o programa Nacional de Imunização (PNI). A vacina é a única com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada em pessoas na faixa etária de 12 a 17 anos no Brasil.



Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) esclareceu que a aplicação da vacina é de responsabilidade de cada município. Lembrou ainda que as Secretarias Municipais de saúde foram previamente orientadas sobre a vacinação do público de 12 a 17 anos, que deve ser feita exclusivamente com o imunizante da Pfizer.





