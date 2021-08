Crato lidera ritmo da vacinação contra Covid-19 entre as cidades do triângulo Crajubar

Com mais de 74% da população parcialmente imunizada, a cidade apresenta média de vacinação superior à do Ceará e do Brasil

Crato é o município do triângulo Crajubar com o processo de vacinação contra a Covid-19 mais avançado, imunizando, atualmente, jovens acima dos 20 anos. De acordo com dados da Secretaria de Saúde Municipal da cidade, cerca de 74% da população adulta já recebeu a primeira dose da vacina, enquanto 32% foram completamente imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única, Janssen. Por meio desses dados, o município apresenta cobertura vacinal superior às médias estadual e nacional. As informações são da Rádio CBN Cariri.

No Ceará, a média da população vacinada com a primeira dose é de cerca de 53%, enquanto no Brasil, os parcialmente imunizados representam 60,5%. A secretária de saúde do Crato, Marina Feitosa, destaca que o município encontra-se em terceiro lugar na lista das nove cidades cearenses com mais de 100 mil habitantes que já conseguiu vacinar mais da metade da população com uma dose.

“Dos municípios com mais de 100 mil habitantes, Crato está em terceiro lugar. E isso é um resultado que nos traz muita satisfação, considerando todo o sofrimento de tantas famílias e pessoas em relação ao enfrentamento desta pandemia. Então, isso é um avanço importante na vacinação. Nós estamos esperando novas remessas de doses para que, enfim, nós possamos chegar às pessoas a partir de 18 anos. Os profissionais da Secretaria da saúde não têm parado, são verdadeiros mutirões de vacinas para que a gente possa fazer isso de forma rápida célere”, explicou a secretária em entrevista ao jornalista Guilherme Carvalho, da CBN Cariri.

Vacinando pessoas acima de 23 anos, Juazeiro do Norte já imunizou com a primeira dose 50% da população, de acordo com dados da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte. No entanto, a faixa etária ainda não avançou, segundo a pasta, por falta de vacinas correspondentes ao grupo de 18 a 29 anos.

“Não existe lentidão, existe indisponibilidade de dose por população. É lógico que a população do Crato é menor e é mais fácil chegar ao chamamento. Dessa faixa etária de pessoas acima de 18 anos, nós recebemos 12 mil doses. Só que o que acontece é que não tem como você acelerar a vacinação se não chegar o total de vacinas. Tendo vacina, a gente avança”, diz a coordenadora da imunização de Juazeiro do Norte, Aline Alencar.



Assim como Juazeiro, Barbalha já vacinou com a primeira dose contra a Covid-19 cerca de 50% da população. O número de habitantes completamente imunizados corresponde a aproximadamente 22%.

