Vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos começa nessa quinta-feira em Fortaleza

Vacinação contra Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos começa nessa quinta-feira, 26, em Fortaleza. A informação é do prefeito José Sarto (PDT), publicada em suas redes sociais hoje, 25. Cerca de 100 jovens acamados serão atendidos em domicílio pelas equipes de saúde já na quinta. No sábado, 28, a Capital começa a vacinar adolescentes do público geral, por agendamento.

Até agora, são 129.416 cadastrados entre 12 e 17 anos. Os agendamentos serão divulgados no site Coronavírus Fortaleza, no site Vacine Já ou app Mais Saúde Fortaleza. "Estamos inteiramente focados em garantir o avanço célere da imunização na Capital", disse Sarto.

Para a campanha de vacinação contra o coronavírus no Ceará, é obrigatório fazer o cadastro na plataforma Saúde Digital. A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) já havia divulgado previsão para começar aplicação de vacina no público adolescente nesta semana no Estado. No momento, a única vacina liberada para pessoas a partir de 12 anos é a Pfizer.

Pelo menos nove capitais brasileiras já começaram a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. A campanha ocorre após o avanço da vacinação dos adultos com a primeira dose nas cidades de São Paulo (SP), Campo Grande (MS), Boa Vista (RR), Macapá (AP), Rio Branco (AC), Manaus (AM), Brasília (DF), São Luís (MA) e Porto Alegre (RS).

Como fazer o cadastro no Saúde Digital?





1) Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital (vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/) e clicar em "Ainda não tenho cadastro";





Cadastro de vacinação no Ceará contra Covid-19. (Foto: Reprodução/Site Saúde Digital)







2) Serão solicitadas informações básicas, como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional;





Para se cadastrar, é necessário preencher os campos com dados pessoais. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







3) A próxima fase pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente;





Na segunda etapa, são perguntadas informações sobre a classificação da pessoa em grupos prioritários. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







4) A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina;





Na tela seguinte, é necessário fornecer dados sobre o endereço de residência. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







5) Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail;





6) A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.





O que fazer se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?





Primeiro, confira todas as caixas do seu e-mail, como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação. No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".





Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza o número 156.

