Vacinação: Fortaleza encerra agendamentos na sexta, 20, e já planeja repescagem de 220 mil pessoas

A Prefeitura de Fortaleza agenda nesta sexta-feira, 20, as últimas 20 mil pessoas cadastradas para receber primeira dose (D1) em Fortaleza. O foco é o público de 18 anos do município. Com esse agendamento, a Prefeitura já planeja a repescagem de 220 mil pessoas que foram chamadas, mas não compareceram no dia programado.

O reagendamento vai começar com o público de 39 anos, com a divulgação de novas listas. O novo chamamento deve seguir até contemplar os jovens de 18 anos. A secretária da Saúde, Ana Estela, ressaltou que nesta sexta, 20, já começam os novos reagendamentos, e o público deve ficar atento às plataformas da Prefeitura para não perder a data.

"A partir de amanhã, nós indicaremos um reagendamento daquele público de 18 a 39 anos que perdeu seu momento de vacinação quando teve um agendamento anterior", pontuou ela. A titular ressaltou a importância deste público não perder o novo agendamento, que é feito baseado no estoque de doses para primeira dose recebidas pelo Município.

"É importante que você compareça no dia, local e horário agendado para que esse processo seja tranquilo e seja motivo de alegria e esperança", pontou. Segundo a secretária, Fortaleza aguarda a liberação e a chegada de imunizantes para começar a vacinação de adolescentes, com idade abaixo dos 18 anos.

"Durante os últimos meses, empreguei muita energia para garantir o avanço célere da vacinação em nossa Fortaleza. Nossa equipe planejou, investiu, aplicou tecnologia, usou a criatividade e, acima de tudo, colocou muito amor nesse trabalho", ressaltou o prefeito José Sarto (PDT), por meio das redes sociais.

Em Fortaleza, quem tem 40 anos e ainda não foi vacinado deve apenas de cadastrar no Saúde Digital e deve se dirigir para qualquer ponto de vacinação que esteja aplicando primeira dose no dia. O cronograma dos postos de vacinação são disponibilizados no site da prefeitura.



Por enquanto, quem perdeu a data deve esperar repescagem em dia definido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Algumas exceções, como pessoas que estavam em viagem a trabalho, podem se deslocar para um um ponto de vacinação sem um novo agendamento ou data definida. É preciso, entretanto, consultar no site da Prefeitura de Fortaleza os locais que estão aplicando primeiras doses, para evitar transtornos.



Público com 40 anos ou mais que ainda não se vacinou: pode se encaminhar a qualquer centro de vacinação contra a Covid-19 sem precisar de agendamento para receber a D1. É preciso realizar cadastro no Saúde Digital e ter recebido confirmação via e-mail.

Pessoas com diagnóstico de Covid-19 no dia da vacinação: a orientação é esperar por 30 dias contados a partir do dia do primeiro sintoma da infecção. Quem perdeu o agendamento nessa circunstância pode se encaminhar diretamente a um dos centros de vacinação portando resultado do teste que comprove a infecção.

Quem perdeu agendamento porque tomou a vacina contra a gripe ou outro tipo de imunizante: deve esperar por 14 dias. Após esse período, a pessoa também pode se encaminhar a um dos centros de vacinação com o comprovante de vacinação em mãos.

Pessoas que estavam viajando por motivos de trabalho: assim que chegarem podem procurar um ponto de vacinação portando um comprovante da viagem, especificando que foi realizada a trabalho.

