Nove capitais jÃ¡ vacinam adolescentes contra Covid; Fortaleza ainda nÃ£o tem data definida

Nove capitais brasileiras já iniciaram a vacinação de adolescentes, de 12 a 17 anos, contra a Covid-19. A campanha ocorre após o avanço da vacinação dos adultos com a primeira dose nas cidades de São Paulo (SP), Campo Grande (MS), Boa Vista (RR), Macapá (AP), Rio Branco (AC), Manaus (AM), Brasília (DF), São Luís (MA) e Porto Alegre (RS). Em Fortaleza, ainda não há data definida para iniciar a imunização desse público. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem a expectativa de finalizar a vacinação da população com mais de 18 anos ainda nesta semana.

Conforme a pasta informou ao O POVO, nessa terça-feira, 17, a secretaria também aguarda orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) para iniciar a imunização dos mais jovens. Dentre as orientações, estão a de como será realizado o cronograma de vacinação contra a doença, se aplicação da primeira dose terá prioritária para os adolescentes que possuem comorbidade ou se irá ocorrer por ordem decrescente de idade. Na Capital, mais de 344 mil adolescentes estão cadastrados no Saúde Digital, plataforma de cadastro estadual único para vacinação contra a Covid-19.

LEIA MAIS | Ministério Público orienta municípios cearenses sobre cadastro de jovens para vacinação contra Covid

Em entrevista à Rádio O POVO/CBN, na última quinta-feira, 12, o ex-titular da Sesa, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, Dr. Cabeto, informou que terminando a vacinação do público adulto em 29 de agosto, a expectativa é que a aplicação da vacina contra a Covid-19 comece para o público adolescente nos primeiro dias do mês de setembro. Mais detalhes de como será feita a campanha para os adolescentes não foram divulgados pela pasta.

Na campanha de imunização contra o novo coronavírus no Brasil, apenas a vacina da Pfizer/BioNTech é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação nessa faixa etária. Na tarde desta quarta, 18, a Anvisa avalia o uso da Coronavac para crianças acima de três anos.

LEIA MAIS | Coronavac é eficaz contra a variante delta da Covid-19, revela estudo preliminar

Confira a campanha nas capitais

São Paulo (SP)

Início da vacinação: 18 de agosto para adolescentes com comorbidades

Boa Vista (RR)

Início da vacinação: dia 16 de agosto para adolescentes com e sem comorbidades

Macapá (AP)

Início da vacinação; dia 16 de agosto para adolescentes com comorbidades

Campo Grande (MS)

Início da vacinação: dia 14 de agosto em ordem decrescente de idade

Manaus (AM)

Início da vacinação: dia 13 de agosto para adolescentes com comorbidades

Rio Branco (AC)

Início da vacinação: dia 4 de agosto para adolescentes em ordem decrescente de idade

Brasília (DF)

Início da vacinação: dia 3 de agosto para adolescentes com comorbidades

Porto Alegre (RS)

Início da vacinação: dia 22 de julho para adolescentes com comorbidades

São Luís (MA)

Início da vacinação: dia 13 de julho para adolescentes em ordem decrescente de idade



