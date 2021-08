Brasil ultrapassa a marca de 570 mil mortes por Covid-19

Doutoranda no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a pesquisa de Dayane Machado é voltada para a desinformação sobre saúde com foco em vacinas e em Covid-19. Ela destaca que hesitação vacinal não é o mesmo que negar a imunização ou criar "boatos e técnicas para causar desconfiança em relação às vacinas".

“A hesitação e os níveis de insegurança em relação às vacinas podem variar ao longo do tempo e de acordo com certos acontecimentos", diferencia Machado, mestre em Divulgação Científica e Cultural pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor). Ao lado de outros pesquisadores, ela toca o Infovid (Twitter: @grupo_infovid), dedicado ao enfrentamento de desinformações sobre a Covid-19. Ela respondeu perguntas do O POVO.

O POVO: O que é determinante para que uma oposição à vacinação relativamente organizada - movimentos antivacina, por exemplo - seja bem ou malsucedida?

Dayane Machado: Existem vários fatores que podem influenciar no sucesso de uma campanha de manipulação midiática, mas no caso da Covid-19, acho que podemos citar pelo menos dois que têm sido especialmente relevantes. O primeiro fator é o contexto, que pode ser mais ou menos oportuno para que boatos circulem amplamente. A pandemia de Covid-19 criou um cenário ideal para tentativas de manipulação porque a onda de ansiedade, de incertezas e a sensação de injustiça tendem a deixar as pessoas naturalmente mais vulneráveis. As pessoas procuram maneiras de recuperar a sensação de controle, de diminuir a ansiedade e uma dessas maneiras pode ser a busca constante por novas informações, por exemplo. E aí entra um aspecto complexo e difícil de gerenciar, que é a impossibilidade dos cientistas de responder às perguntas da população de um dia pro outro. Na maior parte do tempo, a gente comunica a ciência como se ela fosse um balcão de produtos e não um processo, que exige tempo, investimento, colaboração e paciência, então é difícil convencer as pessoas de que elas precisam respirar fundo e “confiar na ciência” quando elas sentem que a vida está de cabeça pra baixo. Os manipuladores exploram essa ansiedade e aproveitam esse vácuo de informações pra ganhar espaço e pra se promover. Um outro fator que tem feito toda diferença é o engajamento de políticos e celebridades nesse debate. Algumas pesquisas já indicam que eles foram os responsáveis pela popularização de um grande número de boatos que circularam nos primeiros meses de pandemia. Esse envolvimento pode acontecer sem querer, quando essas pessoas são usadas por manipuladores — é o que a gente chama de amplificação: um pequeno grupo cria um boato, mas precisa de alguém midiático o suficiente pra fazer ele circular, então tenta chamar a atenção de pessoas famosas ou de jornalistas. Quando essa tática dá certo, um simples retuíte ou menção em um veículo midiático podem fazer com que um conteúdo desconhecido alcance um público gigantesco. Por outro lado, o envolvimento de políticos e de celebridades com a desinformação pode ter outras motivações. No caso da campanha de manipulação midiática em torno da cloroquina, por exemplo, há evidências de que o sucesso só aconteceu porque ela era extremamente oportuna pros grupos que defendiam a reabertura da economia a qualquer custo. Ou seja, às vezes as pessoas se envolvem com a desinformação porque ela é oportuna e vantajosa.

OP: Como a conduta do presidente do Brasil, de negação da vacina e da ciência em geral, encoraja iniciativas dessa natureza?

Machado: Como eu comentei, uma desinformação desconhecida pode ganhar uma visibilidade gigantesca por meio de um simples retuíte de uma pessoa midiática (amplificação). Agora vamos imaginar que a desinformação seja adotada como política oficial de governo. Esse tipo de manobra pode colocar a vida de milhões de pessoas em risco e certamente serve de motivação e de validação para grupos oportunistas. Nos últimos anos, a falta de responsabilização e os incentivos financeiros têm sido grandes estímulos pra esse tipo de movimento e, ao longo da pandemia, muitos desses grupos se sentiram ainda mais confiantes e protegidos.

OP: Em que lugares do mundo a atuação dos antivax ganhou aderência?

Dayane Machado: Antes de 2020, os movimentos antivacinação tinham maior atuação e organização nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, mas a pandemia de Covid-19 possibilitou que as narrativas repetidas por esses grupos tivessem um alcance muito maior, já que o mundo todo passou a compartilhar preocupações muito parecidas. Existem vários fatores que podem ter viabilizado o fortalecimento de movimentos antivacinação em outros países: o contexto de ansiedade e de incerteza que citei anteriormente; a sensação de impunidade por parte dos grupos que lucram com a desinformação; a permissibilidade e a cumplicidade das redes sociais — o CCDH estima que o Facebook, o Instagram, o YouTube e o Twitter ganham em torno de 1 bilhão de dólares por ano só com o movimento antivacinação americano -; os níveis de desconfiança da população em relação a instituições oficiais; históricos de desigualdade no acesso à saúde/negligência médica (muito forte em países como Estados Unidos); o uso da desinformação como estratégia política por parte de alguns governos etc. Todos esses fatores podem e são explorados em diferentes níveis tanto por movimentos antivacinação quanto por outros grupos oportunistas.

O POVO: Como descreveria o perfil de uma pessoa antivacina?

Dayane Machado: A primeira coisa que vale a pena diferenciar é que movimento antivacinação não é a mesma coisa que hesitação vacinal. Pessoas hesitantes podem ser aquelas que recusam algumas vacinas; aquelas que adiam o calendário vacinal; que obedecem ao calendário, mas que não se sentem totalmente seguras etc. A hesitação e os níveis de insegurança em relação às vacinas podem variar ao longo do tempo e de acordo com certos acontecimentos. Já os grupos antivacinação existem desde a criação da primeira vacina, mas hoje a gente usa o termo “antivacinação” para falar especialmente de quem cria boatos e técnicas para causar desconfiança em relação às vacinas e fazer com que esse tipo de desinformação chegue mais longe. Existem vários perfis envolvidos com esse tipo de movimento. Os mais frequentes e populares costumam ser os párias da ciência — ex-cientistas, que perderam o respeito da comunidade por cometerem fraudes e outros problemas éticos. É o caso do Andrew Wakefield, responsável pela falsa relação entre a vacina tríplice viral e o desenvolvimento de autismo, e que mais tarde se tornou um dos gurus do movimento antivacinação. Também temos evidência de que há uma proximidade muito grande entre os vendedores de saúde alternativa e o movimento antivacinação — eles atacam as vacinas e a medicina baseada em evidências para se promover e lucrar com a venda de produtos “alternativos”.

Tags