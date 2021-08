Covid-19: Anvisa nega pedido de uso da Coronavac em crianÃ§as e adolescentes

Atualizada às 21 horas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não autorizou a ampliação de uso emergencial da Coronavac para crianças acima de 3 anos no Brasil. Área técnica deu parecer negativo por falta de informações suficientes para confirmar segurança e eficácia nessa faixa etária. Relatora votou contra, e os outros quatro diretores acompanharam posição. Eles cobraram dados sobre o desempenho da vacina em adultos.

A Agência realizou votação na tarde desta quarta-feira, 18, para decidir acerca do benefício-risco da vacina e do pedido de ampliação do uso emergencial do imunizante para crianças em Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada da Anvisa (Dicol).

A diretora relatora Meiruze Freitas, da Segunda Diretoria, votou pela não aprovação da ampliação de uso do imunizante para a população pediátrica. Ela determinou que o Instituto Butantan apresente dados complementares de imunogenicidade e de acompanhamento da população adulta.



A relatora votou pela manutenção da autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental da vacina Coronavac, considerando a continuidade da relação benefícios versus riscos favorável. Meiruze indicou ainda que o Programa Nacional de imunização (PNI) considere a possibilidade de indicação de dose de reforço, em caráter experimental, a grupos prioritários que já receberam duas doses, destacando pacientes imunocomprometidos e idosos principalmente acima de 80 anos.

Veja lista de diretores:

Meiruze Freitas (relatora e 2ª Diretoria): contra

Rômison Mota (4ª Diretoria): contra

Alex Machado Campos (5ª Diretoria): contra

Cristiane Jourdan Gomes (3ª Diretoria): contra

Antonio Barra Torres (1ª Diretoria e Presidência da Anvisa): contra

Relatórios técnicos

Em sua apresentação, Gustavo Mendes, da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED), afirmou que os dados apresentados até o momento são insuficientes para estabelecer o perfil de segurança na população pediátrica. Segundo ele, informações disponibilizadas também não permitem o conhecimento sobre a proteção e sua duração conferida pela vacina na população.

Outras vacinas

Apenas um imunizante contra a Covid-19 pode ser aplicado em adolescentes no Brasil. A Anvisa autorizou a indicação da vacina Comirnaty, da Pfizer, para crianças com 12 anos de idade ou mais. Com isso, a bula da vacina passará a indicar essa nova faixa etária para o Brasil. Essa faixa etária já foi incluída no Plano Nacional de Imunização (PNI) pelo Ministério da Saúde (PNI). Além disso, o laboratório Janssen recebeu autorização para condução de estudo com menores de 18 no Brasil.



