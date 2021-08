Jovens de 19 anos sÃ£o vacinados em Fortaleza acompanhados dos pais

Com cerca de 45 mil pessoas nascidas até 2001 agendadas para este sábado, 14, e domingo, 15, Fortaleza chega próximo de finalizar a imunização parcial contra o coronavírus entre a população adulta. De acordo com a Prefeitura da Capital, 80% dos moradores maiores de 18 anos receberam a primeira dose ou dose única da vacina. Agendamentos de nascidos até setembro de 2002 já foram incluídos no site da Prefeitura para esta terça-feira, 17.



A meta do Governo do Estado é vacinar toda a população adulta do Ceará até o fim do mês de agosto. Após o recebimento da compra de 3 milhões de doses de Coronavac diretamente do Instituto Butantan, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) pretende realizar um mutirão nos dias 28 e 29 de agosto com previsão para imunizar 1,5 milhão de cearenses.

Já a vacinação da população entre 12 e 18 anos deverá ser feita com os imunizantes enviados pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Isso ocorre porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) só deu permissão para que a vacina Pfizer seja administrada neste grupo.

Segundo os dados do Vacinômetro divulgado pela Prefeitura, a Capital já aplicou 1.563.480 primeiras doses e completou o ciclo de imunização com duas doses em 649.937 pessoas até o dia 12 de agosto. Outros 26.629 cidadãos receberam a dose única do imunizante Janssen.

Expectativa de imunização da família

Enquanto esperava pelo filho de 21 anos ser atendido no posto de vacinação montado no Shopping Iguatemi neste sábado, Gotardo Dumaresq, 58, comemorava que a imunização da família está quase completa. “Só falta a minha mais nova, que tem 19 anos. Eu imagino que vai ser na semana que vem a primeira dose”.

Apesar de saber que ainda não será possível fazer muitos passeios ou viagens ainda, Gotardo diz se sentir aliviado pela proteção parcial dos filhos. “Lógico que você já fica menos preocupado, mas ninguém sabe mesmo quando esse distanciamento vai acabar”.

Manuel Jucá, 55, também esperava o filho sair do espaço destinado para a aplicação das vacinas enquanto gravava, com a esposa, o momento da imunização de Igor Furtado Jucá, 21. “Eles anteciparam a vacinação dele né, e pra gente foi uma benção. Eu e minha mulher já tomamos as duas doses. Ainda tem uma filha que falta tomar, mais nova que o Igor”. O trabalhador da construção civil, que perdeu a mãe para o coronavírus, tem a expectativa de que as vacinas ajudem a acabar com a pandemia.

Esforços para barrar variante Delta

Segundo o governador Camilo Santana, o avanço da vacinação é uma das ações apontadas como necessária para barrar a variante Delta no Ceará. O Estado, que já diminuiu o intervalo entre as duas doses da vacina Astrazeneca, também estuda fazer o mesmo com o imunizante Pfizer.

Neste sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o Brasil deve adotar a partir de setembro o intervalo de 21 dias entre doses da Pfizer. Atualmente, o tempo recomendado entre as duas doses desse imunizante é de aproximadamente três meses. Outros países também estão reduzindo o intervalo com o objetivo de proteger a população contra a variante Delta.

Mesmo com o avanço da vacinação, o governo estadual afirmou que a estrutura ampliada de leitos de enfermaria e UTIs segue disponível e preparada para atender pacientes de Covid-19 no caso de um aumento de casos provocado pela variante.



Tags