Agência dos EUA afirma que covid provavelmente surgiu após vazamento em laboratório chinês

O Departamento de Energia dos Estados Unidos acredita que a pandemia de coronavírus provavelmente surgiu após um vazamento em um laboratório chinês, mas a Casa Branca afirmou no domingo que o serviço de inteligência americano está dividido sobre o tema.

A afirmação - que consta de um relatório considerado confidencial por Avril Haines, diretora nacional de inteligência - representa uma mudança de postura do Departamento de Energia, que antes se mostrava indeciso sobre a origem do vírus.

Pessoas que tiveram acesso ao relatório confidencial, citadas pelos jornais Wall Street Journal e New York Times, afirmam que o departamento fez o julgamento com "baixa confiança", ressaltando como as diferentes agências americanas permanecem divididas sobre as origens da covid-19, a pandemia que abalou o mundo no início de 2020.

A conclusão, supostamente resultado de novas informações de inteligência, é significativa porque este departamento supervisiona uma rede de laboratório, incluindo alguns que fazem pesquisas biológicas avançadas.

Desta maneira, o Departamento de Energia se une ao FBI ao acreditar que a pandemia, que provocou quase sete milhões de mortes no mundo, foi resultado de um acidente em um laboratório na China.

Quatro agências de inteligência americanas acreditam que a covid surgiu por transmissão natural, enquanto outras duas permanecem indecisas, segundo o Wall Street Journal.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, enfatizou que "vários pontos de vista" persistem sobre o tema.

"No momento não há uma resposta definitiva que tenha surgido da comunidade de inteligência sobre esta questão", declarou ao canal CNN no domingo.

A China rejeitou de maneira veemente a hipótese do Departamento de Energia dos Estados Unidos e pediu aos envolvidos que "parem de difamar a China e parem de politizar a questão do rastreamento de origem".

"Um vazamento de laboratório não foi considerado possível por conclusões científicas autorizadas apresentadas por uma equipe de especialistas da China e da OMS", disse o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Mao Ning.

Há algumas semanas, a Organização Mundial da Saúde prometeu fazer todo o possível "até encontrar uma resposta" sobre a origem da covid, ao mesmo tempo que negou as informações que sugeriam que a OMS havia abandonado a investigação.

A comunidade científica considera crucial determinar as origens da pandemia para combater e inclusive evitar a próxima.

