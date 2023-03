Vacinação de idosos acamados precisa ser agendada junto à Prefeitura de Fortaleza

Para pessoas que não possam se locomover para ir a um dos 117 postos de Fortaleza para se vacinar, a orientação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é que um familiar ou responsável vá a um dos equipamentos para notificar a necessidade.



A solicitação também pode ser feita através do telefone 156, afirma a SMS. Para solicitar é preciso apresentar o cartão de vacinação e o documento de identidade do idoso, além do comprovante de endereço.



Nesta etapa, para os imunossuprimidos, é necessário, além dos documentos de identificação, a apresentação de documentação comprobatória, com os dados contidos no modelo padrão da Secretaria da Saúde.



De acordo com o Ministério da Saúde (MS), são considerados imunossuprimidos: imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantados, pessoas vivendo com HIV/AIDS, uso de corticóides em doses 20 mg/dia, uso de drogas modificadoras da resposta imune, pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças auto inflamatórias.



Em Fortaleza, desde o início da vacinação contra a Covid-19, no início de 2021, foram aplicadas 7.084.689 doses, sendo 2.448.817 pessoas que receberam a primeira dose; 2.340.077, a segunda, dos quais, desse total, 69.081 foram idosos acima de 70 anos; 1.557.414, a terceira; e 738.381, a quarta.



A vacina bivalente, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em novembro de 2022, é do laboratório Pfizer. Imunizante é adaptado para fornecer proteção contra o vírus original da Covid e contra as subvariantes da cepa Ômicron. A população geral deve continuar sendo imunizada com as vacinas já utilizadas, as monovalentes.

