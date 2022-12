Messi supera Pelé em números de gols em Copas do Mundo; veja

Para atingir essa marca, o craque argentino precisou de 26 jogos, em cinco edições da Copa do Mundo. Já Pelé fez 12 gols em apenas 14 partidas, com quatro participações na competição

Neste domingo, 18, a Argentina ganhou a Copa do Mundo nos pênaltis contra a França. Fundamental na conquista, Lionel Messi chegou ao seu 13° gol em Copas do Mundo. Assim, o craque superou Pelé em número de tentos na competição. Agora, o craque argentino ocupa a quinta posição na artilharia histórica dos Mundiais.

Na frente de Messi estão apenas o francês Just Fontaine, com 13 gols; o alemão Gerd Muller, com 14; o brasileiro Ronaldo "Fenômeno", com 15; e o maior artilheiro da história das Copas, Miroslav Klose (Alemanha), com 16.

Para atingir essa marca, o craque argentino precisou de 26 jogos, em cinco edições da Copa do Mundo. Já Pelé fez 12 gols em apenas 14 partidas, com quatro participações na competição.

Com os dois gols, Messi atingiu outra estatística. Agora, é o primeiro a marcar nas quatro fases do torneio do mata-mata no atual formato do Mundial. O craque balançou as redes na fase de grupos, nas oitavas, nas quartas, na semifinal e na final.

Por fim, ao entrar em campo, Messi se tornou o jogador com mais jogos em Copas, com 26 jogos. Assim, superou a marca do alemão Lothar Matthaus.

