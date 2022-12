Campeão, Messi supera a quantidade de gols de Pelé em Copas do Mundo

Um dos capítulos mais especiais da história do futebol foi escrito neste domingo, 18. Em Doha, no Catar, Lionel Messi enfim conquistou o título que faltava em sua vitoriosa carreira: a Copa do Mundo. Além disso, o craque argentino marcou dois gols na decisão, chegou ao seu 13º e superou a quantidade de tentos de Pelé em Mundiais.

O brasileiro, tricampeão em 1958, 1962 e 1970, marcou 12 gols em 14 partidas de Copas do Mundo. Em seu último mundial, Messi supera a marca do 'Rei do Futebol' e entra para a história ao trazer o título de volta à Argentina após 36 anos de jejum.

O astro encerra sua participação no Mundial do Catar com sete gols e três assistências. Ademais, Messi se tornou o único jogador a marcar gols em todos os jogos do mata-mata da Copa do Mundo, no formato atual de disputa.

Recorde em jogos

Camisa dez da Argentina, Lionel Messi bateu mais uma marca histórica neste domingo, 18, na final da Copa do Mundo. Ao entrar em campo diante da França, o craque superou Lothar Matthaus, campeão em 1990 pela Alemanha, e setornou o jogador com maisjogos na história dos Mundiais. Messi agora tem 26 partidas em Copas, ultrapassando os 25 do alemão.





