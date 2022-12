Scaloni chora após conquistar Copa com a Argentina: "Ainda não conseguimos nos dar conta"

A Argentina conquistou a Copa do Mundo de 2022 neste domingo,18, após derrotar a França por 4 a 2 nos pênaltis depois de um empate de 3 a 3 na prorrogação, no Estádio Lusail, em Doha, no Catar. O técnico Lionel Scaloni não escondeu a sua emoção com o título e relembrou uma lição de seus pais.

"Ainda não conseguimos nos dar conta deste momento. É uma coisa incrível disfrutar isso. Eu sei que sempre falamos da família, mas se meu pai estiver me vendo e minha mãe também…eles me deram uma maneira de entender que eu não podia nunca desistir. É importante entender que não só eu, mas qualquer outro treinador, quer fazer as coisas bem. É uma alegria", disse à Fifa.

A seleção argentina chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo da decisão, mas levou o empate na etapa final. Na prorrogação, os sul-americanos voltaram a ficar na frente, porém novamente viram os franceses igualarem. Já nos pênaltis, nada evitou o título argentino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o resultado, portanto, a Argentina se consagrou tricampeã mundial. A seleção também conquistou a taça em 1978 e 1986.

Tags