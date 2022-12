Messi é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2022

Camisa dez da argentina balançou as redes duas vezes na final e foi decisivo na campanha ao marcar em todas as fases da Copa do Mundo

A Argentina tornou-se tricampeã mundial após bater a França nos pênaltis, na tarde deste domingo, 18. Com o 3 a 3 no placar, os sul-americanos bateram os europeus por 4 a 2 nas penalidades. Nas premiações individuais, a Argentina sobrou.

Messi foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2022. Com dois gols na final, e com tentos marcados em todas as fases do mundial, o camisa dez argentino foi consagrado com a premiação.

Já o prêmio de melhor goleiro foi para Emiliano Martínez. O arqueiro argentino fez defesas decisivas na final, além de defender um dos pênaltis durante a disputa das penalidades.

O prêmio de jogador revelação do mundial de 2022 foi dado para o jovem Enzo Fernandez, de apenas 21 anos. O jogador fez um gol decisivo na campanha da Argentina, que sacramentou a vitória da "scaloneta" sobre os mexicanos, ainda na fase de grupos.

O único prêmio entregue a um não argentino foi o troféu de artilheiro, que foi recebido por Mbappé, que marcou oito vezes durante o mundial.

