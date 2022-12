Nos pênaltis, Argentina bate França e conquista a Copa do Mundo pela terceira vez

Com emoção no final, argentinos sobram na primeira etapa da decisão, mas sofrem no segundo tempo. Após empate por 3 a 3, título é definido nas penalidades

A Argentina tornou-se tricampeã mundial na tarde deste domingo, 18, ao bater a França nos pênaltis, em partida válida pela final da Copa do Mundo do Catar 2022. Com ampla maioria latina nas arquibancadas do Lusail Stadium, a "scaloneta" chegou a abrir 2 a 0 na etapa inicial, mas viu a França empatar e levar a partida para a prorrogação, após um 2 a 2 no tempo normal.

Nos 30 minutos do tempo extra, as estrelas de Messi e Mbappé, que já haviam marcado durante os 90 minutos iniciais, voltaram a brilhar. O camisa 10 argentino chegou a colocar a sua seleção à frente do placar, entretanto, com Mbappé, a França buscou o empate mais uma vez. O gol da jóia francesa consolidou o hat-trick do francês na final do mundial.

O título argentino quebra a sequência de conquistas europeias no mundial. Desde 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato, uma seleção fora da Europa não levantava a taça do torneio. O título ainda coroa a carreira de Lionel Messi, que chega ao topo do mundo com a Argentina aos 35 anos.

O Jogo

A decisão iniciou com a seleção francesa valorizando a posse de bola. Por outro lado, os argentinos apostavam na pressão alta com bastante intensidade, o que dificultava a saída de bola dos europeus. As sete faltas, em nove minutos, davam o tom do início da partida.

Mesmo com o jogo pegado, a Argentina conseguia achar espaços no campo francês. A seleção albiceleste se aproveitava dos erros dos franceses para criar oportunidades, que não levavam grande perigo à meta defendida por Hugo Lloris.

Aos 20 minutos, Ángel Di María deu início ao êxtase argentino no Lusail Stadium. Em jogada individual, Di María invadiu a área pela esquerda e foi levemente tocado por Dembelé, o suficiente para o árbitro polonês assinalar pênalti para a Argentina.

Já aos 22 minutos, Messi se posicionou para a cobrança e abriu o marcador na grande final. O camisa dez argentino deslocou Lloris, que nada pôde fazer. Após o gol, a Argentina seguiu melhor. A seleção francesa não se encontrava em campo. Aos 35 minutos, os europeus ainda não haviam finalizado em direção à meta de Dibu Martinez. Mbappé e Griezmann pouco acrescentavam.

Aos 35 minutos, os argentinos concretizaram no placar o domínio exercido em campo. Em um rápido contra-ataque, Mac Allister encontrou Messi no meio-campo, que achou Álvarez na direita, que lançou na velocidade para Mac Allister, o meia encontrou Di María com liberdade na ponta esquerda, que ampliou o marcador para 2 a 0.

Com a França perdida em campo, Deschamps sacou Dembelé e Giroud, dando oportunidade para Kolo Muani e Thuram ainda no primeiro tempo. Entretanto, as mudanças não surtiram efeito na etapa inicial. Com sete minutos de acréscimo, o primeiro tempo chegou ao fim com o placar retratando exatamente o que se viu em campo.

A segunda etapa teve início sem muitas mudanças na postura das duas equipes. Em cinco minutos, a Argentina já empurrava a França para o campo de defesa. Por outro lado, os europeus seguiam cometendo muitos erros, o que tornava as chances de reação muito remotas.

Os argentinos administravam a vantagem no placar por meio da posse de bola. Aos 13 minutos, Julián Álvarez quase ampliou. O atacante recebeu de Di María, dentro da área, mas bateu sem força para a defesa de Lloris.

Em um segundo tempo morno, somente aos 33 minutos a França "voltou" para o jogo. Em arrancada de Kolo Mouani pela esquerda, Otamendi fez falta dentro da área. Aos 34 minutos, Mbappé assumiu a responsabilidade da cobrança de pênalti e bateu forte no canto direito de Martínez, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Quando a Argentina ainda assimilava o primeiro gol francês, Mbappé, mais uma vez, balançou as redes. Após Messi ser desarmado no meio-campo, a França trabalhou a bola no campo ofensivo até encontrar o seu camisa dez com liberdade dentro da área. Sem exitar, Mbappé finalizou de primeira para empatar a partida.

Com o empate relâmpago, a França cresceu na partida. Demonstrando mais força física nos minutos finais do segundo tempo, os europeus pressionavam a Argentina, que se segurava como podia. Já nos acréscimos, a última chance do tempo normal caiu nos pés de Lionel Messi. O craque argentino recebeu fora da área e finalizou forte para a bela defesa de Hugo Lloris.

A prorrogação apresentou dois times mais tensos em campo. Entretanto, a França se mostrava com mais presença ofensiva. O cansaço era nítido nos jogadores de ambas as seleções, o que fez o jogo cair em intensidade. Já no segundo tempo da prorrogação, o jogo voltou a ganhar em emoção.Aos três minutos, Messi colocou a Argentina em vantagem mais uma vez.

Quando o título parecia encaminhado para os sul-americanos, mais uma vez Mbappé deixou tudo igual. Após Montiel tocar com o braço na bola dentro da área, a arbitragem marcou mais um pênalti para a França. O craque francês converteu a cobrança, marcando o seu terceiro gol no jogo e sacramentando a decisão nos pênaltis.

Nas penalidades, a Argentina sacramentou seu título. Com 100% de aproveitamento nas cobranças, os argentinos viram Coman e Tchouaméni desperdiçarem as duas cobranças. O pênalti decisivo caiu nos pés de Montiel, que mandou para o fundo das redes de Lloris.

