Colocação do Brasil: em qual lugar a seleção ficou na Copa 2022?

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo 2022 pela Croácia nos pênaltis nesta sexta, 9. Agora, resta à seleção brasileira saber em que lugar vai ficar na classificação geral.

Os comandados do técnico Tite, que terminaram com 10 pontos ganhos - sendo três vitórias e um empate -, devem terminar o Mundial entre a quinta e oitava posição.

A colocação do Brasil depende dos resultados dos próximos jogos.

Classificação das seleções na Copa do Mundo 2022

Holanda - 11 pontos (saldo de +6) Inglaterra - 10 pontos (saldo de +10) Brasil - 10 pontos (saldo de +5) Argentina - 10 pontos (saldo de +4)

Portugal - 9 Pontos (saldo de +7) França - 9 pontos (saldo de +5) Marrocos - 8 pontos (saldo de +3) Croácia - 7 pontos (saldo de +3)

Trajetória do Brasil na Copa do Mundo 2022

O sonho do Brasil em conquistar o hexa acabou nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O jogo ocorreu na tarde desta sexta-feira, 9, no Estádio Cidade da Educação, no Qatar.

O placar da disputa encerrou-se com um empate de 1 a 1, no entanto, o êxito da seleção croata se deu a partir dos pênaltis. O goleiro Dominic Livakovic se destacou nas penalidades.

Ao longo da disputa pelo título de hexacampeão, a Seleção Brasileira enfrentou os times da Sérvia, Suíça, Camarões, Coreia do Sul e Croácia.

Confira a partir do minuto 7:27 a cobrança de pênaltis da partida entre Brasil e Croácia.

