Livakovic: saiba quem é o goleiro da Croácia carrasco do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil teve que adiar o sonho do hexa. A seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis para a Croácia após empatar em 1 a 1 na prorrogação. O nome da queda da Amarelinha nas quartas de final da Copa do Mundo foi o goleiro Livakovic, que fez 11 defesas na partida, sendo sete dentro da área, e defendeu um pênalti, cobrado por Rodrygo.

Livakovic atua no Dinamo de Zagreb, da Croácia, onde tem contrato com o clube até fim de 2024, e participou da campanha da seleção nacional finalista da Copa do Mundo de 2018. Naquela ocasião, porém, o revés do Brasil era reserva de Subasic.

Com 1,88m, Livakovic já havia sido destaque da Croácia nesta edição de Copa do Mundo ao defender três cobranças de pênalti do Japão, em partida válida pelas oitavas de final, e foi o nome croata para a classificação para a próxima fase.

Na Copa, Livakovic atuou os cinco jogos da Croácia até o momento e sofreu três gols: um do Canadá, um do Japão e um do Brasil, e não foi vazado contra Marrocos e Bélgica.

