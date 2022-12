Antony: Quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

O jogador Antony, de 22 anos de idade, atuou como atacante na partida contra a seleção de Camarões nesta sexta-feira, 2, quando o Brasil perdeu, mas garantiu a primeira posição do Grupo G nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022.

Antony joga atualmente no time de Manchester United, da Inglaterra.

Antony na Copa do Mundo 2022: Carreira no futebol

Natural de Osasco (SP), Antony Matheus dos Santos, mais conhecido por Antony, encontrou o seu espaço no futebol ao fazer parte da categoria de base do São Paulo, com 10 anos de idade, sendo promovido à posição no time principal em 2018.

Na edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, o time tricolor bateu o Vasco e se tornou tetracampeão da “Copinha”. O destaque ficou para Antony, que já havia estrelado no profissional no ano anterior, em 2018, ao substituir o atacante Helinho em disputa que resultou no empate contra o Grêmio.

A performance na “Copinha” de 2019 foi seguida pelo Campeonato Paulista, onde marcou o seu primeiro gol na categoria profissional pelo São Paulo, em partida contra o São Caetano, time da Região Metropolitana de seu estado.

O jogador entrou para o circuito internacional oficialmente em 2020, ao integrar o time holandês Ajax. A sua partida de despedida com o São Paulo aconteceu no mesmo ano, no clássico San-São (Santos-São Paulo), com direito à vitória do tricolor por 2 a 1.

Em 2022, Antony foi negociado para o Manchester United por cerca de 100 milhões de euros, valor equivalente a mais de R$ 500 milhões.

Antony na Copa do Mundo 2022: Carreira na seleção brasileira

A carreira de Antony na Seleção Brasileira começou com a equipe Sub-23, do técnico André Jardine. Competindo no Torneio Internacional de Toulon de 2019, o paulistano foi responsável por atingir 2 gols.

Os Jogos Olímpicos de Verão 2020, executados em 2021, após o isolamento social de Covid-19, também contaram com a participação de Antony na posição de titular da seleção brasileira, bicampeã da competição.

Foi convocado por Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, marcando um gol contra a Venezuela, e está entre os jogadores do Brasil na disputa contra Camarões nas oitavas de final do Mundial, sediado no Catar.

Antony: Vida pessoal

O atacante se casou com Rosilenny Batista em 2019 e o casal recebeu o filho, Lorenzo, no mesmo ano, mas Antony se envolveu em polêmicas ao manter uma suposta relação extraconjugal com a DJ Gabi Cavallin.

Onde assistir ao atacante Antony nos jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos



Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h



Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

