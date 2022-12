Fabinho: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

O volante Fabinho fez sua estreia no jogo entre a seleção brasileira e Camarões; conheça o camisa 15 que passou a maior parte da carreira no exterior

Na disputa pela liderança do grupo G na Copa do Mundo 2022, o Brasil perdeu de 1 a 0 para o time de Camarões na sexta-feira, 2, mas ainda conseguiu manter a sua posição e avançar em primeiro lugar. Entre os jogadores que participaram da fase final de grupos, estava Fábio Henrique Tavares, o Fabinho.

Fabinho na Copa do Mundo 2022: Carreira no futebol

Natural de Campinas (SP), Fabinho atuou na categoria de base do Paulínia, clube do estado de São Paulo, antes de passar para o Fluminense. Sua presença no futebol brasileiro foi breve e, no meio da temporada pelo tricolor, foi contratado pelo português Rio Ave.

O time de Portugal emprestou o jogador para o Real Madrid Castilla, o time B do Real Madrid, e Fabinho atuou no time principal em 2013, no lugar de Fábio Coentrão por 14 minutos durante o jogo contra o Málaga.

Em sua transferência para o time francês Monaco, o atleta atuou como lateral-direito por algumas temporadas. Foi em 2016 que o técnico Lauro Jardim ganhou autonomia e alterou a posição de Fabinho para volante.

A mudança para meio-campista auxiliou o Monaco a chegar até as semifinais da Champions League, quando foi derrotado pelo Juventus com placar de 4 a 1.

Fabinho joga atualmente pelo Liverpool, na Inglaterra, onde marcou o seu primeiro gol pelo time inglês em partida pela Premier League.

Fabinho na Copa do Mundo 2022: Chegada na seleção brasileira

Iniciou pela Seleção Brasileira Sub-21, mas conseguiu entrar na principal como substituto do jogador Maicon em 2014.

Atuou na disputa pela Copa América de 2015, além de uma edição especial, a Copa América Centenário 2016, disputada nos Estados Unidos.

Em 2021, participou da Copa América sediada no Brasil, quando a seleção do Canarinho perdeu para a Argentina no Maracanã.

Estreou na Copa do Mundo 2022 do Catar com a partida entre Brasil e Camarões.

Fabinho na Copa do Mundo 2022: Vida pessoal

O jogador é casado com Rebeca Tavares desde 2015. Os dois se conheceram na Espanha e Rebeca também compartilha a paixão pelo futebol.

Em 2018, Rebeca Tavares foi contratada pelo Monaco e passou seis meses no time, mas a mudança do marido para o Liverpool a fez sair, com o objetivo de planejar a vida em família.

Onde assistir ao volante Fabinho nos jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos

Quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h



Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

