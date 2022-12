Brasil x Camarões na Copa: reação em Fortaleza e no País | AO VIVO

Veja ao vivo e em tempo real cobertura completa do jogo do Brasil contra Camarões na Copa do Mundo 2022 em Fortaleza (Ceará), no País e até direto do Catar

A seleção brasileira encara Camarões hoje, sexta-feira, 2 de dezembro (02/12), às 16 horas (horário de Fortaleza), pela terceira rodada do grupo G da Copa do Mundo 2022.

Acompanhe a partir das 14 horas, ao vivo e em tempo real, todas as notícias do segundo jogo Brasil, em Fortaleza (Ceará), no País e até direto do Catar.

Brasil tem vantagem em retrospecto contra Camarões na Copa

Adversário é um velho conhecido dos brasileiros em Mundiais. A Seleção já enfrentou os africanos em duas oportunidades. Em ambas, o Brasil levar a melhor de forma tranquila.

A primeira vez foi na Fase de Grupos de 1994, em Palo Alto, nos Estados Unidos. Na ocasião, Romário abriu a contagem, com Márcio Santos e Bebeto completando o placar.

Já em 2014, em Brasília, o Brasil goleou por 4 a 1. Neymar foi o destaque da partida, com dois gols. Fred e Fernandinho marcaram os outros gols. Matip descontou para Camarões.

Brasil x Camarões na Copa do Mundo: onde assistir ao vivo

Globo: canal aberto

SporTV: canal por assinatura

GloboPlay: serviço de streaming

FIFA+: site e aplicativo com transmissão

CazéTV

Bares e restaurantes em Fortaleza para assistir ao Brasil na Copa

A Copa do Mundo 2022começa neste fim de semana e os torcedores que querem se reunir com os amigos e assistir aos jogos do Brasil e outras seleções em Fortaleza-CE têm a opção de ver em um Futebar, apelido dado para espaços que oferecem transmissões de partidas ao vivo. CONFIRA lista.



Copa do Mundo 2022: Brasil x Camarões

Data: 2 de dezembro

Horário: 16 horas (horário de Fortaleza)

Nova Atualização! MOMENTO FOFURA: No terceiro jogo do Brasil na Copa, até os pets entraram na torcina pelo hexa Cachorro dachshund vestido com trajes do Brasil chama a atenção de torcedores que assistem ao jogo do Brasil em um bar em Fortaleza. No terceiro jogo do Brasil na Copa, até os pets entraram na torcina pelo hexa



Cachorro dachshund vestido com trajes do Brasil chama a atenção de torcedores que assistem ao jogo do Brasil em um bar em Fortaleza.⁠



Foto: Samuel Setubal/O POVO pic.twitter.com/vW5kKgOiER — O POVO (@opovo) December 2, 2022



Compartilhe Torcida brasileira homenageia Pelé durante a execução do hino nacional: "Fica bem logo" A torcida do Brasil fez uma homenagem ao Pelé durante o hino nacional na partida entre Camarões x Brasil, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Torcida brasileira homenageia Pelé durante a execução do hino nacional: “Fica bem logo”



A torcida do Brasil fez uma homenagem ao Pelé durante o hino nacional na partida entre Camarões x Brasil, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.



Foto: AFP pic.twitter.com/zpo0VNWCzF — O POVO (@opovo) December 2, 2022 Compartilhe Brasil: Tite opta por escalação alternativa da seleção brasileira em jogo contra Camarões Técnico Tite optou por poupar os titulares e escalou uma seleção alternativa para enfrentar Camarões pela última rodada da fase de grupos; Daniel Alves é titular na lateral-direita.

Brasil: VEJA a escalação completa da seleção brasileira contra Camarões Compartilhe Lesionado, Neymar se junta à delegação da seleção para acompanhar a partida contra Camarões Em recuperação de lesão no tornozelo direito, Neymar se juntou à delegação da seleção para acompanhar a partida contra Camarões. Lesionado, o camisa 10 do Brasil não será utilizado pelo técnico Tite.

Neymar com a Delegação brasileira para ver o último jogo do Brasil pela fase de grupos (Foto: Nelson Almeida/O POVO)

Compartilhe Torcedores cearenses se reúnem para assistir Brasil x Camarões A aposentada Maria das Dores foi a um dos bares da Praça Visconde Pelotas, em frente ao Mercado dos Pinhões, assistir ao último jogo do Brasil na fase de grupos da copa do Catar acompanhada de uma amiga. “Vejo copa desde 1970, quando tinha 10 anos. É uma atmosfera sem igual”, disse ela. Otimista e ao mesmo tempo cautelosa, Maria aposta numa vitória do Brasil, mas em um jogo difícil. “Não vai ser fácil, todos os times estão em igualdade. Hoje em dia não tem mais vitória antes de entrar em campo. Acho que vai dar dois a um pro Brasil”. Maria das Dores 62 anos aposentada espera o jogo do Brasil contra Camarões começar (Foto: Samuel Setubal)

Brasileiros pausam esquenta no Catar para ver quem será o adversário do Brasil nas oitavas A torcida deu uma pausa no esquenta no Catar para assistir ao jogo entre Gana e Uruguai, que deve definir o adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Grupo H, de Uruguai e Portugal: confira classificação atualizada e oitavas O Grupo H da Copa do Mundo 2022 teve jogos da última rodada disputados na fim da manhã desta sexta-feira, 2. Portugal se classificou em primeiro e Coreia do Sul em segundo. Uruguai e Gana foram eliminados. Desse grupo sai o adversário do Brasil nas oitavas de final. VEJA quem é o adversário do Brasil nas oitavas de final

