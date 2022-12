Com Alex Sandro em transição, Brasil inicia preparação para enfrentar a Croácia

Depois de golear a Coreia do Sul e confirmar a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira voltou aos treinos nesta terça-feira, 6. Agora, o foco do grupo é no duelo contra a Croácia, pelas quartas de final. As seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, 9, às 12 horas, no estádio Cidade da Educação.

Os titulares na vitória de 4 a 1 sobre os coreanos ficaram apenas na parte interna do CT Grand Hamad Stadium, em Doha, no Catar, para um trabalho regenerativo. Já o restante do grupo treinou no campo.

Desfalque nos últimos dois jogos, Alex Sandro ainda é dúvida para o próximo compromisso. O lateral esquerdo segue se recuperando de uma lesão muscular no quadril esquerdo. Ele sentiu um incômodo na região na vitória de 1 a 0 sobre a Suíça, no dia 28 de novembro. O defensor correu em volta do gramado, de chuteiras, e realizou algumas atividades individuais de transição com o preparador físico Fábio Mahseredjian.

Os únicos desfalques certos para o embate com a Croácia são o lateral esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus, que foram cortados do Mundial devido a lesões no joelho. Ambos, inclusive, já deixaram o Catar. A Seleção volta aos treinos nesta quarta-feira para continuar a sua preparação.

