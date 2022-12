Brasil encara Croácia pela primeira vez em mata-mata de Copa do Mundo

Seleções já têm histórico de confronto em Copa do Mundo, onde se enfrentaram em 2006 e 2014, com a seleção brasileira ganhando os dois confrontos

O Brasil já conhece o seu adversário das quartas de final da Copa do Mundo 2022. Após disputa de pênaltis contra o Japão, a Croácia é quem vai enfrentar a seleção brasileira valendo uma vaga na semifinal.

O confronto será o primeiro entre as seleções em um mata-mata de Copa do Mundo. Os escretes já mediram forças outras duas vezes em edições anteriores da competição, tendo a seleção Canarinha 100% de aproveitamento nos duelos.

Em 2006, as seleções se enfrentaram na estreia do grupo F. Naquele ano a seleção brasileira saiu vitoriosa da partida pelo placar de 1 a 0, com gol de Kaká.

O outro embate se deu na estreia da Copa do Mundo de 2014. Começando a partida com um gol contra do lateral esquerdo Marcelo, o Brasil conseguiu a virada e venceu a Croácia por 3 a 1. Os gols foram marcados por Oscar e Neymar, que balançou as redes duas vezes.



