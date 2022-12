Van Gaal ironiza futebol "brilhante" do Brasil, compara com Holanda e diz: "Nosso gol foi mais bonito"

Os holandeses terão seu grande desafio nas quartas de final: passar pela Argentina, de Lionel Messi. As seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, 9, às 16 horas, no estádio Lusail

Louis van Gaal, técnico da Holanda, é conhecido por declarações polêmicas e, desta vez, fez uma comparação de sua equipe com a seleção brasileira. O treinador considera os times com muitas semelhanças pelo que apresentam até o momento na Copa do Mundo de 2022.

“Acompanhei parte do jogo do Brasil (contra a Coreia). Eles jogam o mesmo futebol que a seleção holandesa. Atuam com defesa compacta e fazem a transição rápida”, disse Van Gaal, em entrevista para a ESPN da Holanda.

O Brasil, pelas vitórias que conquistou com sua formação titular, é colocado como um dos grandes favoritos ao título do Mundial. Já a Holanda terá seu grande desafio nas quartas de final: passar pela Argentina, de Lionel Messi. As seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, 9, às 16 horas, no estádio Lusail.

“A coisa mais estranha que leio na mídia é que o futebol do Brasil (contra a Coreia) foi brilhante, enquanto nós fizemos exatamente a mesma coisa (diante dos EUA). Nós também fizemos um gol assim (em transição rápida). E nosso gol foi muito mais bonito", destacou o comandante, citando primeiro gol na vitória por 3 a 1 sobre os Estados Unidos, pelas oitavas.

Holanda de Van Gaal promete troco



Para o confronto diante da Argentina, Van Gaal alimenta um clima de revanche, relembrando a eliminação diante do rival nos pênaltis na Copa do Mundo de 2014. “Temos contas a acertar com eles”, avisou o técnico.

