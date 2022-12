Seleção brasileira: Tite confirma retorno de Danilo contra a Coreia do Sul

Além do retorno de Neymar, o técnico da seleção brasileira, Tite, também confirmou a volta de Danilo diante da Coreia do Sul. O Brasil enfrenta o time asiático na próxima segunda-feira, 5, às 16 horas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022, que ocorre no Catar. Em coletiva neste domingo, 4, no entanto, o treinador descartou a volta do lateral-esquerdo Alex Sandro.

O departamento médico do Brasil foi um dos principais assuntos da manhã da imprensa com o comandante da seleção brasileira, já que este tem sido um setor movimentado nesta Copa. Sobre Alex Sandro, Tite especificou que o atleta ainda está em recuperação e que deve prezar pela saúde dos jogadores.

Sobre o assunto 15º dia de Copa: jogos de França e Inglaterra agitam oitavas de final no Catar

Ataque do Brasil na fase de grupos é o pior desde a Copa de 1978

Trio de arbitragem francês apita Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas da Copa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A escalação do Neymar tem um pressuposto saúde, departamento médico e físico", explicou ele, que, em outra ocasião, falou que "não paga o preço da saúde" dos jogadores.

Sendo assim, o Brasil já tem confirmado dois jogadores para o duelo desta segunda: Neymar e Danilo.

Tags