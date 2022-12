15º dia de Copa: jogos de França e Inglaterra agitam quartas de final no Catar

Após as classificações de Holanda e Argentina, as quartas de final da Copa do Mundo 2022 continuam neste domingo, 4, com jogos que podem classificar França e Inglaterra. As duas equipes entram em campo às 12 e 16 horas, respectivamente. O dia de futebol será iniciado com a equipe francesa recebendo a Polônia e o encerramento se dá com o time inglês jogando contra Senegal.



França x Polônia

Uma das favoritas na competição, a França enfrenta a Polônia de Lewandowski às 12 horas deste domingo, 4, no estádio Al Bayt, no Catar. Os franceses chegam à segunda fase do torneio após classificação como líder do Grupo A. Em três partidas disputadas, foram duas vitórias e um empate, com cinco gols marcados e somente um vazado.

Do outro lado do campo, a Polônia chega após se classificar na segunda colocação do grupo C, que teve como líder a Argentina. A equipe polonesa somou quatro pontos em três jogos, sendo uma vitória, um empate e uma derrota. O time só conseguiu a vaga ao invés do México por conta do saldo de gols: marcou dois e tomou também dois tentos.

Inglaterra x Senegal

A Inglaterra joga contra o Senegal às 16 horas deste domingo, 4, no estádio Al Bayt. A equipe inglesa chega às quartas após passar da fase de grupos como líder do Grupo B. Em três jogos, foram somados sete pontos, com duas vitórias e um empate. Ao todo, foram marcados nove gols e vazados dois.

Senegal se classificou par aas quartas como segundo colocado no Grupo A. Em três jogos, foram somadas duas vitórias e um revés, com cinco gols marcados e quatro vazados. A única derrota da equipe ocorreu diante da Holanda na primeira rodada.