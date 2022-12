Tite confirma Neymar para o jogo contra a Coreia do Sul. Neymar deverá jogar pela seleção brasileira contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O jogador ficou fora do último jogo após uma lesão. Em entrevista coletiva na manhã deste domingo, 4, no Catar, o treinador Tite

Tags