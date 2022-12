Trio de arbitragem francês apita Brasil e Coreia do Sul pelas quartas da Copa

Árbitro da última final da Champions, Clément Turpin dirige Brasil x Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo

A Federação Internacional de Futebol (Fifa), entidade máxima do futebol, divulgou neste sábado, 3, a arbitragem que vai apitar o jogo decisivo entre Brasil e Coreia do Sul, na próxima segunda-feira, 5, às 16 horas, no estádio 947, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022.

O trio francês é liderado pelo árbitro Clément Turpin, com os auxiliares Nicolas Danos e Cyril Gringore. O esloveno Slavko Vincic será o quarto árbitro.

Clément Turpin atuou na última final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, além de ter apitado Palmeiras x Al Ahly, na semifinal do último Mundial de Clubes. Árbitro da Fifa desde 2010, nesta Copa do Mundo, apitou os jogos entre Uruguai x Coreia do Sul e Senegal x Equador.

Brasil x Coreia do Sul

Equipe de arbitragem

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

Assistente 1: Nicolas Dano (FRA)

Assistente 2: Cyril Gringore (FRA)

Quarto árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Equipe do VAR

VAR: Jerome Brisard (FRA)

AVAR: Alejandro Hernandez (ESP)

Impedimento do VAR: Roberto Diaz (ESP)

Assistente VAR: Bernoit Millot (FRA)

Antes do jogo contra a Coreia do Sul na segunda, a seleção brasileira faz o último treino no domingo, 4, no estádio Grand Hamad, com previsão de início às 12 horas. Antes disso, haverá a coletiva de imprensa oficial pré-jogo, de Tite e Thiago Silva, às 9h30min.



