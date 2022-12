O ataque do Brasil na fase de grupos é o pior desde a Copa de 1978. Com apenas três gols marcados, a Seleção Brasileira que disputa a Copa do Mundo no Catar tem apresentado dificuldades no setor ofensivo. Enquanto isso, conta com uma das melhores defesas tendo sofrido apenas um gol.

Em três rodadas, a equipe comandada pelo técnico Tite viu Richarlison marcar duas vezes na estreia contra a Sérvia e Casemiro garantir a vitória e a classificação diante da Suíça. Com uma escalação alternativa na terceira rodada, porém, os brasileiros não se deram bem e perderam por 1 a 0 para Camarões.

Com apenas três gols em três jogos, o Brasil de 2022 tem a pior primeira fase desde 1978. Naquela edição disputada na Argentina, a Canarinho marcou apenas dois gols. Esse foi o pior desempenho ofensivo da história brasileira em copas.

Já a melhor campanha em termos de ataque aconteceu em 2002. No ano do pentacampeonato, o Brasil conseguiu marcar 11 gols em três jogos, média superior a 3 gols por partida.

Se por um lado, a equipe que está no Catar não está se dando bem ofensivamente, o setor defensivo neste ano tem ganhado destaque. Com apenas 1 gol tomado, a seleção só não supera apenas as equipes de 1986 e 1974, que não foram vazadas nenhuma vez ao longo da primeira fase.

Já as piores defesas brasileiras na fase de grupos aconteceram em 1966 e 1982, quando sofreu 6 e 4 gols.



