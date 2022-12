Com Danilo, Brasil inicia preparação para enfrentar Coreia do Sul; Neymar treina com bola

O camisa 10 sofreu uma contusão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo, na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, no dia 24 de novembro

Depois de perder para Camarões por 1 a 0, a seleção brasileira voltou aos treinos no CT Grand Hamad Stadium, em Doha, no Catar, neste sábado, 3. Agora, o foco do grupo é no duelo contra a Coréia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A comissão técnica contou com algumas novidades nesta tarde. Neymar foi ao CT com a delegação pela primeira vez após se lesionar. O atacante está em processo de transição. Ele fez um trabalho individualizado com bola e até chegou a participar de um exercício com o grupo, conforme divulgado pela CBF TV.

O camisa 10 sofreu uma contusão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo, na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, no dia 24 de novembro. Na sexta-feira, 2, Neymar chegou a fazer alguns trabalhos leves com bola, com saltos e plataforma de equilíbrio no hotel em que o Brasil está hospedado.

Alex Sandro também está em transição. O lateral esquerdo sofreu um lesão muscular no quadril esquerdo no triunfo sobre a Suíça, na última segunda-feira. Danilo, por sua vez, está perto de voltar a jogar. O lateral direito, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo contra a Sérvia, treinou com o grupo pela primeira vez desde que se contundiu. Assim, Danilo tem chances de atuar contra a Coréia do Sul, na segunda-feira. Já Neymar e Alex Sandro ainda são dúvidas. Tite tem apenas mais um treino para definir a escalação brasileira.

O embate com os coreanos, válido pelas oitavas de final do Mundial, está marcado para esta segunda-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio 974.

Baixas para o restante da Copa

A seleção brasileira recebeu uma notícia triste neste sábado. O lateral esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus tiveram lesões confirmadas neste sábado e, com isso, estão fora da Copa do Mundo de 2022.

"Os jogadores Alex Telles e Gabriel Jesus passaram por exames na manhã deste sábado (03). Acompanhados pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, eles realizaram uma ressonância magnética no joelho direito que confirmou as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022", comunicou a CBF.

Ambos se lesionaram na derrota de 1 a 0 para Camarões, nesta sexta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial do Catar, e passaram por exames nesta manhã.

Alex Telles sofreu uma ruptura parcial grau II-III do ligamento colateral interno, além de lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito, no começo do segundo tempo, após uma dividida no alto. Ele caiu com muitas dores na perna e até tentou continuar jogando, mas não aguentou e precisou sair. O defensor deixou o campo às lágrimas.

Gabriel Jesus, por sua vez, sofreu uma lesão no joelho direito. Ele se queixou de dores no local ao ser substituído, aos 19 minutos da etapa final.