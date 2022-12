Copa do Mundo 2022: Brasil tem um dos piores ataques da fase de grupos

A seleção brasileira se classificou em primeiro lugar na fase de grupos da Copa do Mundo 2022. Mesmo com a classificação, o Brasil ficou entre as equipes com piores ataques na fase de grupos. Nos três jogos disputados, foram 51 finalizações e apenas três gols marcados. Quem mais finalizou foi a já eliminada Alemanha, com 65 chutes ao gol.

No jogo da última sexta-feira, 2, contra Camarões, foram 19 tentativas brasileiras, mas apenas oito na direção do gol e nenhuma na rede. Quem mais chegou perto de marcar foi Gabriel Martinelli, com quatro finalizações, sendo três no alvo. Bruno Guimarães também arriscou quatro vezes, mas somente uma na direção correta.

Nos dois primeiros jogos contra Sérvia e Suíça, respectivamente, o Brasil também teve dificuldades para marcar gols. Em ambos os jogos a Seleção só conseguiu abriu o placar no 2º tempo, depois dos 15 minutos de bola rolando na etapa final. Contra os sérvios foram 22 finalizações e dez no duelo com os suíços.

Das 16 seleções que avançaram para as oitavas de final da Copa do Mundo, somente duas balançaram as redes menos vezes: Polônia e Estados Unidos, com dois gols cada.



