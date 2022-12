Neymar volta a treinar com bola e se aproxima de retorno à seleção brasileira na Copa

O astro Neymar, ausente desde a estreia mundial por uma lesão no tornozelo direito, volta a trabalhar em campo a partir deste sábado, 3, dois dias antes do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou imagens na tarde deste sábado em que é possível ver o jogador se aquecendo no gramado. Ele realizou uma atividade separada dos demais atletas e treinou finalizações.

Neymar teve constatada uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, além de um pequeno edema ósseo após o primeiro jogo na Copa diante da Sérvia. O atleta ficou fora dos outros dois jogos da seleção na fase de grupos.



O reencontro do camisa 10 com a bola é um alívio para a seleção, que sofre com lesões no Mundial. O lateral-esquerdo Alex Telles sofreu uma pancada no joelho direito na derrota desta sexta-feira,2, para Camarões no encerramento do Grupo G. Gabriel Jesus também sofreu uma contusão no joelho direito. Ele se queixou de dores no local ao ser substituído, aos 19 minutos da etapa final. A previsão de recuperação é de pelo menos 3 semanas, o que deixa ambos fora do Mundial.



"Com relação ao Neymar e Alex Sandro nós ainda temos 72 horas antes do nosso próximo jogo. Vamos contar com o tempo a nosso favor. Temos possibilidades ainda. E vamos aguardar como vai ser essa transição. Eles ainda não começaram o trabalho em campo com bola. Isso vai ser feito a partir deste sábado", disse Rodrigo Lasmar na coletiva de imprensa após a derrota para Camarões.

"É importante observar como vai ser a resposta dos jogadores a esse novo estímulo. Dependendo disso, desses próximos dois dias, eles vão poder ter ou não condições".

Lasmar garantiu que Danilo tem apresentado "uma evolução muito positiva" e nesta sexta-feira fez "um trabalho intenso em campo, já com bola. A expectativa é que amanhã [sábado] ele faça o treinamento normalmente com o grupo. Vamos observar como ele vai se sentir. Correndo tudo bem a expectativa é grande para que ele esteja à disposição do Tite para o nosso próximo jogo".

Apesar da derrota para Camarões jogando com o time reserva, que encerrou uma invencibilidade de 17 jogos, o Brasil terminou na liderança do Grupo G com seis pontos, os mesmos da Suíça, a quem superou graças ao melhor saldo de gols. Os eliminados Camarões (4 pontos) e Sérvia (2) completam a chave.

A seleção brasileira agora vai se preparar para o confronto contra os coreanos pelas oitavas de final, que será disputado na segunda-feira, 4, no estádio 974, em Doha. (Com AFP)

