Zebra: entenda a origem no futebol e saiba as maiores desta Copa

Confira a lista dos resultados mais inusitados da Copa do Mundo 2022 e entenda o que é zebra no futebol. Em Brasil 0 x 1 Camarões, por exemplo, deu zebra

A Copa do Mundo 2022 chama a atenção dos torcedores de todo o mundo pela quantidade de resultados inusitados ao longo do mundial. O termo que designa o triunfo de times subestimados sobre as seleções superestimadas é popularmente conhecido como "dar zebra".

Afinal, quando surgiu a expressão "vai dar zebra" no futebol?

A expressão foi criada pelo então técnico da Portuguesa-RJ, Gentil Cardoso, antes do jogo válido pelo Campeonato Carioca de Futebol de 1964 contra o Vasco da Gama.



O técnico fez uma analogia ao jogo do bicho, no qual a zebra é o único bicho inexistente, ou seja, improvável de aparecer na jogada. A expressão pegou de tal forma que, quando algo é improvável de acontecer, o termo é utilizado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A zebrinha, como é conhecida, ganhou vida por meio do cartunista Mauro Borja Lopes, Borjalo, da TV Globo, e estreou na televisão no programa do Fantástico, divulgando os resultados da loteria esportiva, em meados dos anos 70.

A lista das zebras da Copa do Mundo 2022

Confira abaixo a lista dos resultados mais inusitados no Mundial no Catar.

Argentina x Arábia Saudita

A primeira partida a “dar zebra” na Copa do Mundo 2022 ocorreu durante a primeira partida do Grupo C, no duelo entre Argentina e Arábia Saudita.

O time árabe venceu a seleção argentina no Lusail Stadium com um placar de 2 a 1, dando início à série de resultados inusitados no Mundial de 2022.

Japão x Alemanha

O segundo jogo com vitória surpreendente ocorreu no dia 23 de novembro, em confronto do Grupo E, no qual o Japão venceu a Alemanha por 2 a 1 no Estádio Internacional Khalifa, no Qatar.

Bélgica x Marrocos

No último domingo, 27, foi a vez da partida entre Bélgica e Marrocos entrar para a lista das zebras. A seleção belga enfrentou o time de marroquino, que a derrotou com um placar de 2 a 0.

A partida válida pelo Grupo F da Copa do Mundo 2022 ocorreu no estádio Al Thumama Stadium. Vale salientar que, após o empate de 1 a 1 entre a Croácia, a Bélgica foi eliminada da Copa do Mundo no Qatar.

Tunísia x França

Durante a disputa entre os times do Grupo D, realizada na última quarta-feira, 30, a Tunísia venceu o time da França, com um placar de 1 x 0. A partida ocorreu no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Qatar.

Os internautas supuseram que a seleção da Tunísia estava fazendo uma reparação histórica contra o time francês, visto que o país foi colonizado pela França durante a primavera de 1881.

Japão x Espanha

Após a vitória sobre o time alemão, a seleção japonesa venceu a Espanha com um placar de 2 a 1, no Estádio Internacional Khalifa, no Qatar.

Coreia do Sul x Portugal

A disputa realizada nesta sexta-feira, 2, entre as seleções da Coreia do Sul e Portugal, do Grupo H da Copa do Mundo 2022, terminou com a vitória da seleção sul coreana foi a vitoriosa da vez pelo placar de 2 a 1, no Estádio Cidade da Educação.

Camarões x Brasil

Finalizando as partidas da sexta-feira, 2, Brasil e Camarões se enfrentaram no Lusail Stadium. O time camaronês derrotou a seleção brasileira por 1 a 0. No entanto, o time brasileiro avança como líder do Grupo G da Copa do Mundo 2022.

Confira no minuto 7:03 o gol do time de Camarões na partida contra o Brasil, nesta sexta-feira, 2.

Sobre o assunto Eliminados da Copa do Mundo 2022: além da Alemanha, quem já saiu?

Espanha fica em 2º lugar do grupo e escapa de pegar Brasil Chaveamento da Copa do Mundo 2022

Bola da Copa do Mundo 2022: Conheça Al Rihla

Tags