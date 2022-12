Japão vence Espanha e vai às oitavas do Mundial como líder do Grupo E; Alemanha é eliminada

O Japão venceu a Espanha de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira, 1º, no estádio Internacional Khalifa, em Doha, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar como líder do Grupo E, com os espanhóis passando em segundo.

No outro jogo da chave, a Alemanha derrotou a Costa Rica por 4 a 2, mas o resultado não evitou a eliminação dos tetracampeões, que caem na fase de grupos pela segunda vez consecutiva.





