Argentina perde de virada para Arábia Saudita em estreia na Copa

A Argentina foi surpreendida na estreia da Copa do Mundo do Catar. Nesta terça-feira, a seleção argentina perdeu por 2 a 1 para a Arábia Saudita, de virada, no Estádio Lusail.



A Albiceleste parecia que iria ter tranquilidade na partida, já que, com apenas nove minutos, Messi colocou os sul-americanos na frente. No segundo tempo, entretanto, os árabes surpreenderam e buscaram a virada, com gols de Al-Shehri e Salem Al-Dawsari. No fim, o time do técnico Scaloni ainda tentou apertar, mas não foi o suficiente para evitar o revés.



Com o resultado, os argentinos estão na lanterna da chave C do Mundial, com zero pontos. A Arábia Saudita, por sua vez, está na liderança, com três. O grupo ainda conta com México e Polônia, que se enfrentam às 13 horas (de Brasília), no Estádio 974.



A Argentina volta a campo agora no sábado, às 16 horas, quando encara o México, novamente no Estádio Lusail. No mesmo dia, mas às 10 horas, a Arábia Saudita enfrenta a Polônia, no Estádio da Cidade da Educação.



O jogo

Embalada pelo bom número de torcedores na arquibancada, os argentinos iniciaram o primeiro tempo com tudo. Com apenas um minuto, Lionel Messi aproveitou a sobra na entrada da área e bateu rasteiro, com força. Atento, Al-Owais fez grande defesa.



Aos sete, o camisa 10 cobrou escanteio para a área e viu Paredes ser derrubado. Após ser chamado para revisar o lance no VAR, o árbitro marcou pênalti. Messi, então, assumiu a responsabilidade e, com categoria, abriu o placar.



Mesmo com a vantagem, a Argentina seguiu em cima. Os hermanos chegaram a balançar as redes mais três vezes, duas com Lautaro Martínez e outra com Messi. Contudo, todos os tentos foram anulados por impedimento.



Já aos 41, Rodrigo de Paul teve uma chance clara de ampliar. Após cobrança de falta, a bola ficou na medida para o volante, na entrada da área. O camisa 7, porém, finalizou mal e isolou.

