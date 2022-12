Tunísia vence França, mas está eliminada da Copa do Mundo

A Tunísia derrotou a França por 1 a 0 nesta quarta-feira, 30, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, com gol de Wahbi Khazri; Griezmann chegou a balançar as redes para os franceses na reta final, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento. Apesar da vitória, a seleção africana, que terminou em terceiro do Grupo D, somou quatro pontos contra seis da Austrália, a segunda colocada, e não conseguiu se classificar para as oitavas de final do torneio.

Para se classificar, a Tunísia precisava de uma vitória contra os franceses e torcer por um empate no confronto entre Austrália e Dinamarca, que terminou em triunfo australiano por 1 a 0.

Já garantida no mata-mata, a França entrou com o time reserva contra os africanos. Mesmo com a derrota, os europeus confirmaram o favoritismo e se classificaram em primeiro no Grupo D por ter maior saldo de gols.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Danilo exalta profissionais da saúde, professores e garis: "Verdadeiros heróis"

Após eliminação na Copa do Mundo, Carlos Queiroz se despede do Irã: "Estou orgulhoso"

Fifa permite itens arco-íris e protestos contra o Irã nos estádios da Copa no Catar

Tags