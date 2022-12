Coreia vence Portugal de virada e deve enfrentar o Brasil nas oitavas da Copa

Desta forma, a Coreia do Sul se torna a possível adversária do Brasil no mata-mata, caso a seleção brasileira confirme o primeiro lugar no Grupo G

A Coreia do Sul está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Os coreanos venceram Portugal por 2 a 1, de virada, com gols de Kim Young-gwon e Hwang Hee-chan; Ricardo Horta fez para os portugueses.

Com o resultado, a Coreia ficou na segunda colocação do Grupo H, com quatro pontos, empatada com o Uruguai. Porém, a seleção asiática ficou na frente pelo critério de gols marcados.

Desta forma, a Coreia do Sul se torna a possível adversária do Brasil no mata-mata, caso a seleção brasileira confirme o primeiro lugar na fase de grupos.

O jogo

No primeiro tempo, logo aos quatro minutos, Portugal saiu na frente. Pepe fez lançamento para Dalot, que invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro na medida para Ricardo Horta finalizar e estufar as redes.

Aos 16, a Coreia do Sul chegou perto do empate. Diogo Costa fez boa defesa em cabeçada após cobrança de escanteio e a bola sobrou para Kim Jin-Su empurrar para as redes, mas o lateral esquerdo estava em posição irregular.

A igualdade veio aos 26. Após cobrança de escanteio, a bola bateu nas costas de Cristiano Ronaldo e sobrou para Kim Young-Gwon mandar para o fundo da meta.

Aos 41, quase Cristiano Ronaldo marcou o segundo dos portugueses. Vitinha chutou forte da entrada da área, Kim Seung-Gyu defendeu e o atacante tentou de cabeça no rebote, mas a bola foi para fora.

Na segunda etapa, precisando de um gol para manter a viva as chances de classificação, a Coreia do Sul partiu para o ataque.

O time pressionou, mas sem conseguir muitas grandes chances. Uma boa oportunidade foi aos 24 minutos, em chute de primeira de Son dentro da área que bateu em João Cancelo.

A virada dos coreanos veio nos acréscimos. Son arrancou em contra-ataque e deu grande assistência para Hwang Hee-Chan tocar na saída de Diogo Costa, balançar as redes e sacramentar o triunfo por 2 a 1, além da classificação para o mata-mata.

