Gabriel Martinelli: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo

Jogador de 21 anos foi o convocado mais jovem para compor o Brasil na Copa do Mundo; conheça Gabriel Martinelli, o camisa 26 que estreia contra Camarões

A disputa entre Brasil e Camarões na sexta-feira, 2, apresentará um time verde e amarelo totalmente reserva. Entre os titulares, Gabriel Martinelli faz a sua estreia na Copa do Mundo 2022 aos 21 de anos de idade, na posição de atacante, um dos 26 convocados pelo técnico Tite.

Gabriel Martinelli na Copa do Mundo 2022: Carreira no futebol

Natural de Guarulhos (SP), Martinelli jogou nas divisões de base do Corinthians entre os anos de 2011 e 2013, antes de ingressar no Ituano, clube do interior do estado de São Paulo, onde se destacou como o jogador mais jovem, aos 16 anos de idade.

Em 2019, assinou cinco temporadas com o Arsenal, na Inglaterra. Consolidado como titular, o atacante marcou um dos gols que levou o time londrino à vitória contra o Liverpool, com placar de 3 a 2, na competição da Premier League 2022-2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gabriel Martinelli na Copa do Mundo 2022: Chegada na seleção brasileira

Foi escolhido para compor a Seleção Sub-18 do Brasil por meio do técnico André Jardine ainda em 2019 e, durante o mesmo ano, foi um dos jogadores selecionados para treinar ao lado da seleção brasileira principal em preparação para a 46ª edição da Copa América.

Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, Gabriel Martinelli, que possui dupla cidadania italiana, não deixou de lado a possibilidade de jogar pela Itália, mas foi convocado pelo Brasil e conquistou a sua primeira medalha de ouro.

As Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 foram a sua primeira experiência oficial na seleção brasileira titular.

Gabriel Martinelli na Copa do Mundo 2022: Vida pessoal

Ao lado da estudante de medicina Isabella Rousso, o jogador compartilha declarações nas redes sociais. O casal iniciou o seu relacionamento em 2020.

Copa do Mundo 2022: Neymar surpreso com a escalação de Martinelli?

Quando o técnico Tite compartilhou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo 2022, Neymar Júnior gravou a sua reação, mas o que chamou a atenção do público foi a surpresa do atleta ao notar o nome de Gabriel Martinelli entre os escolhidos.

Onde assistir ao atacante Gabriel Martinelli nos jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos



Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h



Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

Sobre o assunto Copa do Mundo: trabalhador "folga" nos dias de jogos do Brasil?

Copa do Mundo: Tite aponta os cinco principais rivais do Brasil

Pesquisa aponta que 71% dos brasileiros acreditam no hexa da seleção na Copa do Catar

Tags