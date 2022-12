Ederson: quem é o goleiro do Brasil na Copa do Mundo 2022

Goleiro de 29 anos jogou pela seleção brasileira contra Camarões pela Copa do Mundo 2022; conheça Ederson, o camisa 23 do Brasil que é reserva de Alisson

A disputa entre Brasil e Camarões nesta sexta-feira, 2, apresentou um time totalmente reserva. Entre os titulares, Ederson fez a sua estreia na Copa do Mundo 202 aos 29 de anos de idade, na posição de goleiro reserva de Alisson.

Natural de Osasco (SP), Ederson iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do São Paulo em 2008, sendo dispensado pelo clube no ano seguinte, por meio de uma ligação telefônica.

Goleiro Ederson na Copa do Mundo 2022: Carreira no futebol

Ainda em 2009, o jogador foi para Portugal, onde compôs a base do Benfica. Quando completou 18 anos, Ederson passou a atuar por duas temporadas - 2011 e 2012 - em outro time português, o Ribeirão.



Um ano após a temporada, o atleta foi transferido para um novo clube português, dessa vez, o Rio Ave, onde permaneceu até 2015, quando retornou ao Benfica, em contrato assinado de 5 anos.

Em 2017, Ederson foi comprado pelo Manchester City. Na época a transferência do jogador custou 40 milhões de euro - sendo considerada a segunda maior quantia paga pelo Benfica por um goleiro.

Em sua estreia no time, Ederson manteve um clean-sheet - expressão usada para goleiro que não toma nenhum gol durante a partida. Desde então, o goleiro tem se destacado nos campeonatos ingleses em que participa.

Ederson na Copa do Mundo 2022: Chegada na seleção brasileira

Ederson começou a representar o País em 2014, no preparatório para as Olimpíadas. Mas foi apenas em 2016 que o jogador foi convocado por Dunga para compor a Seleção brasileira.

Copa do Mundo 2018

Tite convocou Ederson para a Copa do Mundo de 2018, sediada na Rússia. O jogador foi o o 2º goleiro na hierarquia, atrás de Alisson e à frente de Cássio.

Durante o campeonato, o goleiro defendeu pela 1º vez pelo Brasil, em um jogo contra o Chile, nas Eliminatórias.

Copa do Mundo 2022

Em 7 de novembro de 2022, Ederson foi convocado por Tite para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

Em sua 2º participação no torneio mundial organizado pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), o goleiro defendeu o Brasil no jogo contra Camarões, em partida finalizada por 1 x 0 pelo time adversário.

Apesar da derrota, a canarinho se mantém na liderança do grupo G, com 6 pontos conquistados em dois jogos disputados.

1º jogo da Seleção: Brasil 2 x 0 Sérvia: melhores momentos do jogo - Copa do Mundo

2º jogo da Seleção: Brasil 1 x 0 Suíça: assista ao jogo completo da Copa 2022 - vídeo

Ederson na Copa do Mundo 2022: Vida pessoal

O goleiro reserva Ederson é casado com Laís Moraes, com quem teve três filhos, Yasmin, de 5 anos, Henrique, de 4, e Laura de 3.

Onde assistir o goleiro Ederson nos jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos



Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h



Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

