Tite admite risco de usar time reserva, mas ressalta importância de dar chance a todos

O Brasil lidera a chave G, com seis pontos, e já está classificado para as oitavas de final

Já classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar Camarões com um time reserva nesta sexta-feira, 2. Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 1°, o técnico Tite admitiu o risco da escolha, mas destacou a necessidade de rodar o elenco.

“Um técnico só pode diagnosticar em cima do prático e não apenas do teórico. Eu só posso mensurar quantos atletas posso utilizar em sequência com eles produzindo dentro de campo. É uma oportunidade de alto nível para eles competirem. É um risco? Sim, mas uma oportunidade para mostrarem todo seu talento e qualidade", declarou.

O comandante ainda utilizou Rodrygo como exemplo. O meia-atacante está ganhado cada vez mais espaço na Seleção e deve ser titular contra Camarões.

"A referência do jogo é a referência importante. Não posso precipitar, o campo fala, a bola fala. Algum de vocês entendiam que o Rodrygo poderia ser utilizado como foi? A bola e o campo falam. Tenho que preparar e oportunizar os atletas. Esse sentido de deixar que o atleta se sinta valorizado é o nosso objetivo", comentou.

Questionado se algum dos jogadores que vão atuar diante dos africanos pode voltar a ser titular nas oitavas de final, Tite admitiu que não sabe e salientou a qualidade do grupo brasileiro.

“Temos 26 atletas de altíssimo nível. Quem vai jogar? Aí, você pega o Fabinho é titular no Liverpool, Ederson no City, Martinelli e Jesus no Arsenal... É muita concentração. E dou as melhores condições para que eles compitam no mais alto nível, mas não procuro me aprofundar para dar uma resposta. A Tunísia que nós vencemos, venceu a França. Para o próximo jogo, tem uma equipe acompanhando”, finalizou.

A Seleção Brasileira enfrenta Camarões nesta sexta-feira, às 16 horas, no horário de Brasília, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O Brasil lidera a chave G, com seis pontos, e já está classificado para as oitavas de final.

O time deve ser formado por: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães (Fred); Rodrygo (Everton Ribeiro); Antony, Gabriel Jesus (Pedro) e Gabriel Martinelli.

