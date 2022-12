Presidente do Fortaleza ministra palestra no encerramento do II Unieventos

Mandatário tricolor já está habituado com palestras; Em outubro de 2021 e novembro de 2022, o presidente do Leão ministrou palestras sobre gestão de grupo

Com Fortaleza em período de férias e planejamento para a pré-temporada, o presidente Marcelo Paz separou um espaço na sua agenda para ministrar uma palestra sobre “Gestão e Resultados” durante o encerramento do II Unieventos, no Senac Referente, nesta quarta-feira, 30.

Com programação aberta ao público, o II Unieventos terá funcionamento híbrido, com painéis e workshops transmitidos pelo Youtube do Sindieventos neste dia 30. O início do evento está marcado para as 18 horas.

A iniciativa é promovida pelo Sindieventos Ceará com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva de eventos e estimular a geração de novos negócios e parcerias entre as instituições ligadas ao setor.

Mandatário tricolor já participou de outras palavras

O mandatário leonino já participou de outras palestras nos últimos anos. Em outubro de 2021, Marcelo Paz foi convidado para palestrar no evento Global Football Management, que aconteceu em Lisboa.

Em novembro, o presidente tricolor teve grande adesão em sua palestra na Confut Nordeste.

