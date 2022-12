Impedimento anulou gol do Brasil contra Suíça; entenda regra

Comemoração do gol de Vinicius Júnior na Copa do Mundo 2022 foi interrompida quando o juiz marcou impedimento. Entenda por que o gol do Brasil foi anulado

Nessa segunda-feira, 28, o Brasil enfrentou uma partida fatigante contra a Suíça, no Estádio 974, em Doha, no Catar. A seleção brasileira estava em busca de conquistar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022, e com placar final de 1 x 0, garantiu a tão esperada classificação.



Vini Jr abriu o placar para o Brasil aos 18 minutos do segundo tempo, no entanto, as comemorações foram dissipadas quando o árbitro declarou que o gol havia sido anulado pelo sistema de árbitro assistente de vídeo, o VAR.

Todavia, graças ao gol de Casimiro aos 37 minutos do segundo tempo, o Brasil garantiu a vaga nas oitavas de final.

Copa 2022: VAR anulou gol do Brasil após marcar impedimento

O gol foi anulado devido a um impedimento na origem do lance. Antes do passe de Casimiro para Vini Jr, o centroavante Richarlison estava em posição de impedimento e voltou para receber o passe, o que fez com que o gol fosse anulado.

O único adversário de Vini Jr era o goleiro, no entanto estava em impedimento. Assista abaixo ao gol anulado no minuto 3:30 do vídeo ou veja direto no YouTube.

Entenda a regra do impedimento

O impedimento é marcado quando qualquer parte da cabeça, pés ou corpo do jogador estiver ocupando metade do campo adversário, excluindo a linha de meio de campo.

Outro critério para marcação se dá quando qualquer parte da cabeça, corpo ou pés do atleta estiverem mais próximo da linha de meta adversária do que a bola e o penúltimo adversário.

As mãos e os braços dos jogadores, inclusive dos goleiros, não são considerados.

O impedimento marcado pelo VAR



O VAR consiste em uma equipe responsável por assistir os vídeos da partida de vários ângulos para ajudar os árbitros a tomarem decisões difíceis.

Este ano, o VAR pode atuar em apenas quatro casos específicos envolvendo gols e outros acontecimentos que podem modificar o jogo, são eles:

Lances de penalidades (foi ou não pênalti, dentro ou fora; na cobrança ocorreu infração, a bola entrou ou não);

Quando um gol for marcado (houve algum tipo de infração – impedimento, falta; a bola entrou ou não);

Identificação equivocada de um jogador;

Cartão vermelho.

Quantos gols foram anulados na Copa do Mundo 2022?

Desde o início das competições, em 20 de novembro, o torneio Mundial já contabilizou cinco gols anulados, sendo três da Argentina, um do Equador e um da Seleção Brasileira.

