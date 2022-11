Copa do Mundo 2022: confira as imagens da cerimônia de abertura

A cerimônia de abertura teve início por volta das 12 horas, no horário de Fortaleza; confira as imagens

A Copa do Mundo iniciou neste domingo, 20, às 13 horas, com Catar e Equador realizando o jogo de abertura no Al Bayt Stadium. Antes da partida, houve a cerimônia de abertura do torneio e o assunto foi tema nas redes sociais. O POVO separou imagens das apresentações.

Confira as imagens da cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2022

