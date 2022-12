Vinícius Júnior: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

Vinicius Junior é um dos atletas mais bem avaliados no mundo do futebol e uma das estrelas da Copa do Mundo 2022. Conheça ex-jogador do Flamengo

Com apenas 22 anos de idade, Vinícius Júnior é uma das apostas brasileiras nos jogos da Copa do Mundo 2022. Após a partida do Brasil contra a Sérvia na quinta-feira, 24, Vinícius exibiu suas habilidades em campo e é considerado uma das estrelas para o Mundial no Qatar 2022.

Após a partida, Vini, que é ex-jogador do Flamengo, afirmou que estava muito feliz com a estreia, e acrescentou que estreou com o pé direito. “Esperei 22 anos para chegar aqui, muito sonho, muito trabalho. Fico feliz de poder ajudar a equipe. Agora são seis finais até a decisão", pontuou.

Afinal, quem é Vinícius Júnior, jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

Vinicius José Paixão de Oliveira Júnior, ou Vini Jr, como é popularmente conhecido, nasceu no dia 12 de junho de 2000, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Entretanto, apesar das raízes brasileiras, o jogador também carrega nacionalidade espanhola.

A carreira como atleta teve início em 2006, quando seu pai o levou às escolas filiais do Flamengo, no bairro Mutuá, em São Gonçalo.

Vinícius Júnior e a Seleção Brasileira

Quando tinha apenas 13 anos de idade, Vini Jr foi convocado pelo treinador Cláudio Caçapa para a Seleção Sub-15, e mesmo não tendo idade suficiente para integrar a seleção, já era titular e principal jogador infantil do Flamengo. No ano de 2017, Vini estreou no time flamenguista onde permaneceu até meados de 2018.

Aos 18 anos, Vini Jr se mudou para a Espanha para integrar o time do Real Madrid, onde joga atualmente como ponta esquerda. Em setembro deste ano, a equipe merengue afirmou que o atleta conseguiu a nacionalidade espanhola, sendo assim, o jogador não conta mais como estrangeiro no Real Madrid.

O atleta já disputou 14 partidas com a camisa da Seleção Brasileira, sendo sete partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Além disso, o atacante disputou mais quatro jogos pela Copa América de 2020, realizada no Brasil.

Vini Jr já disputou 189 jogos no Real Madrid, anotando 47 gols.

Cinco curiosidades sobre Vinicius Junior

Em seus primórdios, Vini Jr começou a jogar como lateral esquerdo; Vinicius sempre quis seguir os passos de Robinho no futebol, e isso o levou a imitar as jogadas do astro fazendo com que mudasse de posição em jogo; Vini afirma que corta o cabelo duas vezes na semana, pois, segundo ele, isso faz com que ele apareça mais bonito na televisão; Em 2017 José Mourinho tentou contratá-lo para o time do Manchester United. A quantia oferecida ao jogador foi de 30 milhões de euros, no entanto a negociação não se concretizou. Vini Jr é hoje o quarto jogador mais valioso do mundo. O atacante brasileiro do Real Madrid tem valor de mercado estimado em R $739 milhões.

Atualmente o atacante veste a camisa 18 da Seleção Brasileira e a 20 do clube do Real Madrid.

CONFIRA os próximos jogos do Brasil

